Peter Magyar este divorțat. Cine este fosta soție a noului premier al Ungariei. Separarea a fost cu scandal și acuzații reciproce

Antena Căutare
Peter Magyar, care îl va înlocui pe Viktor Orban la șefia Guvernului după ce partidul său a câștigat alegerile parlamentare în Ungaria, este divorțat. Fosta soție, Judit Varga, a fost ministru al Justiției în cabinetul Orban aproximativ 4 ani, iar divorțul scandalos dintre ei a ținut primele pagini ale ziarelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 13:50 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 16:28
Galerie
Peter Magyar a fost căsătorit cu o persoană importantă din politica ungară

Peter Magyar a fost căsătorit cu Judit Varga între anii 2006-2023. Judit Varga este una dintre cele mai cunoscute personalități politice din Ungaria, aceasta ocupând funcția de ministru al Justiției al țării vecine între 2019 și 2023. Cuplul a atras adesea atenția publicului ungar, potrivit modern.az.

Din căsnicia dintre Peter și Judit, care au fost împreună timp de 18 ani, au rezultat 3 copii. Fiul cel mare, Levente, s-a născut în 2009 și are 17 ani. Fiul mijlociu, Lorant, s-a născut în 2013 și are 13 ani, iar cel mai mic fiu, Miklos, născut în 2015, are 11 ani.

În ultimii ani s-a aflat că au apărut probleme serioase în relația celor două personalități politice, iar cuplul a divorțat în 2023, separarea fiind însoțită de scandaluri și acuzații grave

În prezent, copiii petrec timp cu ambii părinți, care locuiesc în case separate, iar responsabilitatea pentru creșterea și îngrijirea lor este împărțită în mod egal între foștii soți. În presa din Ungaria se menționează că părinții influenți încearcă să nu implice copiii în confruntările și neînțelegerile lor politice.

Divorțul a fost cu scandal și acuzații grave

După divorț au existat acuzații reciproce și declarații controversate.

În martie 2024, Peter Magyar a făcut publică o înregistrare audio a unei conversații pe care a purtat-o cu Judit Varga pe când aceasta era încă ministru al Justiției, cu două luni înainte de divorțul lor. În acea înregistrare audio, realizată în ianuarie 2023, Varga a afirmat că asistenții șefului de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban au încercat să modifice documente într-un dosar penal.

În timpul conversației, Varga, neștiind că era înregistrată, i-a spus soțului său că unele documente sensibile dintr-un important dosar de corupție fuseseră șterse de către parchet.

După ce înregistrarea a fost făcută publică, Varga, care era deja divorțată, l-a acuzat pe Magyar de șantaj și violență domestică, afirmând că a spus acele cuvinte sub presiune. Cu toate acestea, ea nu a negat autenticitatea înregistrării.

Judit Varga a scris pe rețelele sociale: „El a folosit înregistrarea audio pentru a-și atinge obiectivele politice. O astfel de persoană nu merită nicio încredere... Acesta este comportamentul bărbatului căruia i-am dăruit trei fii... ... bărbatului căruia i-am dat în repetate rânduri șansa de a o lua de la capăt cu dragoste și speranță în timpul anilor de violență din relația noastră.”

Peter Magyar, pe de altă parte, a respins acuzațiile, calificându-le drept calomnie și afirmând că acestea aveau scopul de a distrage atenția de la conținutul înregistrării audio publicate.

Într-o postare pe Facebook, el a scris: „Nu am ridicat niciodată mâna asupra mamei copiilor mei, dar ea m-a atacat de multe ori atât cu pumnii, cât și cu picioarele, uneori în fața martorilor, alteori în spatele ușilor închise”. Peter Magyar a mai afirmat că autoritățile au lansat o campanie de denigrare împotriva sa.

La acea vreme, prim-ministrul Viktor Orban, întrebat despre relația sa cu Peter Magyar, a răspuns: „Mă ocup de administrația statului, nu de telenovele.”

Judit Varga a scris o carte căreia i-a pus titlul: „16 ani cu monstrul”, făcând referire la căsnicia sa cu Peter Magyar.

+13
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x