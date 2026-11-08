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Unde se ascund buburuzele iarna. Locul din casă în care își caută adăpost când temperaturile scad

Te-ai întrebat unde se ascund buburuzele iarna? Aceste insecte au comportamente diferite, în funcție de specie.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 12:00 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 16:14
Buburuzele pot ajunge în locuri în care nu te așteptai | Shutterstock
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Chiar dacă primăvara și vara vei vedea buburuze în grădină și natură, aceste insecte nu rezistă la frigul iernii fără să ia anumite măsuri.

Când vine toamna, buburuzele părăsesc locurile de hrănire din curți, câmpuri și păduri pentru a se ascunde pe timpul iernii.

Au nevoie de un loc unde să se adune laolaltă cu sute sau mii de alți gândaci. Acest lucru îi ajută să rămână protejați de vreme și să nu înghețe, scrie Ask Dr. Universe.

Vor găsi locuri în crăpături, fisuri, scoarța copacilor și chiar în casa sau pe acoperișul tău pentru a petrece iarna.

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De ce se ascund buburuzele iarna

Buburuzele trăiesc aproape oriunde, dar locația exactă depinde de activitatea și specia lor. De exemplu, unele buburuze trăiesc în adăposturi, ascunse de exterior, în timpul iernii.

În România, există în acest moment 2 mari specii de buburuze. Cea mai comună, până acum câțiva ani, era buburuza cu 7 puncte (C. septempunctata), nativă în Europa și Asia, care a fost introdusă și în America de Nord.

Aceste insecte trăiesc în multe medii diferite, atâta timp cât în apropiere există o populație sănătoasă de afide. Buburuzele sunt benefice în grădină, pentru că mănâncă afidele care distrug plantele comune. Aceste buburuze consumă și nectar și polen.

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Buburuza asiatică, însă, s-a răspândit în România în ultimul deceniu. Provin din Asia de est, dar au ajuns și în Europa și America de Nord. La fel ca rudele lor, consumă afide, dar și alte insecte.

Marea problemă, însă, e că reprezintă o amenințare pentru buburuzele native. Se reproduc mult mai agresiv, așa că au început să acapereze mai multe teritorii, scrie A-Z Animals.

Indiferent de specie, buburuzele trec printr-un ciclu de viață în 4 etape, ou, lavă, pupă și adult. Când aceste larve tinere ies din ouăle lor gălbui, ele nu arată ca niște viermi. Vara, aceste larve tinere caută afide prin plante, pentru a le consuma.

Aceste larve își leapădă scheletul exterior pe parcursul acestei etape a vieții. Ele vor folosi o parte din această piele năpârlită pentru a se fixa de o plantă sau uneori de peretele unei clădiri pentru a 3-a etapă a vieții lor. În această etapă, se numesc pupe și își construiesc un cocon pentru a se transforma în adulți.

După ce petrec aproximativ 2 săptămâni în coconul lor, sau uneori mai puțin, gândacul adult iese în lume. Buburuzele adulte vor trăi în jur de 3 ani.

Unde se ascund buburuzele iarna

Roiurile de buburuze pe care le observi toamna sunt, de obicei, formate din buburuze asiatice. La începutul lunii octombrie, acești gândaci se adună în exteriorul clădirilor în după-amiezile calde și însorite de după nopțile reci.

Ei sunt atrași de lumina soarelui reflectată de pereții orientați spre sud sau sud-vest, scrie The Coolist. Pe măsură ce vremea se răcește, pot chiar să încerce să pătrundă în interiorul caselor.

Un număr mare de gândaci se poate aduna în poduri, plafoane și spațiile goale din pereți. În natură, ei și-ar petrece iarna sub scoarța copacilor sau în stratul de frunze uscate.

Într-o casă, căldura care trece prin pereți îi poate face să se miște prin acele goluri și să ajungă în sufrageria ta în zilele blânde de iarnă. Apoi, pe măsură ce se apropie primăvara, se întorc afară, la fel ca alte animale care caută adăpost.

Cum scapi de buburuzele din casă

Experții avertizează proprietarii să nu strivească aceste insecte dacă le găsesc prin case. Buburuzele emana o substanță chimică urât mirositoare atunci când sunt amenințate. Substanța poate păta pereții și suprafețele, iar unele persoane pot dezvolta o mică umflătură localizată din cauza ei. De asemenea, uneori pot mușca.

Citește și: Cum să scapi de gândacii urât mirositori care intră în casă toamna. Greșeala pe care să nu o faci când îi găsești

Dacă un animal de companie mănâncă o buburuză, poate suferi arsuri chimice la nivelul gurii.

Dacă ai găsit buburuze în casă, cea mai eficientă metodă e să le aspiri, după care să scuturi sacul afară. Așa nici nu le strivești, important pentru că buburuzele sunt foarte importante în natură, dar scapi de ele.

Experții sfătuiesc de asemenea să nu folosești insecticide împotriva buburuzelor. Corpurile lor pot atrage alți dăunători, precum gândacii de covor, în căutare de hrană.

Indicat e să sigilezi potențiale puncte de intrare cu silicon, în jurul ferestrelor, ușilor, țevilor și alte zone similare.

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