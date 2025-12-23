Ursidele 2025. Când poți vedea ultima ploaie de stele din acest an

Ursidele reprezintă ultima ploaie de stele din 2025, dar promite un spectacol astronomic inedit ce poate fi văzut cu ochiul liber, în funcție de condițiile meteo.

Ursidele reprezintă ultima ploaie de meteoriți a anului, ce are loc, de obicei, după solstițiul de iarnă.

Cum și Luna se află la o luminozitate de doar 5%, șansele să vezi un meteorit pe cerul întunecat sunt mai mari, scrie Daily Mail.

Apogeul ploii de stele are loc în perioada 22 - 23 decembrie, dar va continua și după Crăciun.

Ursidele au, de obicei, în jur de 10 meteoriți pe oră. Dar, în unii ani, pot fi văzuți până la 25 de meteoriți pe oră.

Când poți vedea Ursidele în 2025

Ploaia de meteoriți Urside va continua până pe 26 decembrie 2025. Deși pare că meteoriții cad spre Pământ, ei sunt de fapt rezultatul trecerii planetei noastre printr-un nor de resturi.

Pe măsură ce aceste fragmente de rocă și praf intră în atmosferă cu viteze de până la 70 km/s, frecarea generează suficientă căldură pentru a le vaporiza într-o sclipire de lumină.

Când Pământul trece prin aglomerări de resturi lăsate în urmă de comete, numărul de meteoriți crește semnificativ, ceea ce duce la „ploile de stele”.

În cazul Ursidelor, meteoriții sunt produși de resturile cometei 8P/Tuttle, o bucată de gheață și rocă, cu o lățime de 4.5 kilometri, în formă de arahidă. 8P/Tuttle orbitează Soarele o dată la 13.6 ani.

„Pământul călătorește în jurul Soarelui pe o orbită fixă în fiecare an,” a declarat Jessica Lee, astronom la Royal Observatory Greenwich. „Cometa 8P/Tuttle călătorește și ea pe o orbită fixă. Când se apropie de Soare, se încălzește și emite material. Lasă în urma ei un traseu de resturi.”

Deoarece acest nor de resturi rămâne în același loc în raport cu Pământul, ploaia are loc întotdeauna în aceeași perioadă a anului.

Ploaia de meteoriți Urside poate fi văzută cu ochiul liber

Pe lângă faptul că apare în același interval în fiecare an, o ploaie de meteoriți pare să provină mereu din același punct pe cer, numit radiant.

„Par să pornească dintr-un punct din constelația Ursa Minor, care se află în partea nordică a cerului pe tot parcursul nopții,” a continuat Lee. „Aceasta e constelația din care face parte și steaua polară, Polaris.”

Totuși, „stelele căzătoare” pot apărea oriunde pe cer. Dar poți să ai vizibilitate mai bună, în funcție de anumiți factori.

„Ajută foarte mult dacă mergi într-un loc întunecat, cu o vedere clară spre o porțiune mare de cer,” susține Lee. „Trebuie, de asemenea, să îți lași ochii să se obișnuiască cu întunericul, așa că nu te uita la telefon sau la alte surse de lumină puternică. Cu cât aștepți mai mult, cu atât ai șanse mai bune. Așa că îmbracă-te bine.”

„Cea mai bună perioadă pentru a vedea Ursidele e în orele dinaintea răsăritului,” a declarat dr. Shyam Balaji, expert în astrofizică la King's College London. „Deoarece ploaia are loc în jurul solstițiului de iarnă, vei avea nopți lungi și cer întunecat, ideale pentru vizibilitate.”

„Ursidele sunt în general o ploaie rară, cu aproximativ 5–10 meteoriți pe oră în condiții ideale,” a continuat expertul. „Totuși, au existat excepții notabile în trecut. În 1945 și 1986, s-au observat până la 100 de meteoriți pe oră. Această impredictibilitate le menține interesante pentru pasionați.”