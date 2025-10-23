Antena Căutare
Home News Inedit Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună. Experții au dezvăluit adevărul

Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună. Experții au dezvăluit adevărul

Experții au dezvăluit ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună, fenomen ce a fost observat oficial în urmă cu sute de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 14:07 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 14:10
Uneori, pe suprafața Lunii apar lumini neobișnuite | Shutterstock

Luminile misterioase care apar uneori pe Lună au atras atenția astronomilor de sute de ani. Pe 19 aprilie 1787, astronomul William Herschel a observat aceste lumini și a notat că erau la fel de puternice precum Nebuloasa Orion.

Experții cred că Herschel a observat un fenomen lunar tranzitoriu (TLP), scrie Live Science.

Acesta se referă la o schimbare de scurtă durată a modului în care arată suprafața lunară.

Fenomenul include lumini cețoase, luminoase, sau chiar în nuanțe de roșu sau violet.

Articolul continuă după reclamă

Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună

Potrivit lui Anthony Cook, expert în cadrul Universității Aberystwyth, până acum au fost observate oficial aproximativ 3.000 de TLP-uri de-a lungul anilor.

Luminile misterioase care apar uneori pe Lună pot avea durate diferite, de la câteva milisecunde la câteva ore. Această durată poate oferi indicii atunci când vine vorba de ce le cauzează.

Luminile ultrarapide durează mai puțin de un minut. Acestea apar din cauza impactului meteoriților, potrivit lui Masahisa Yanagisawa, profesor de la Universitatea de Comunicații Electrice din Japonia.

Meteoriții mai grei de 0.2 kilograme produc scurte explozii de lumină atunci când lovesc suprafața lunară. Lumina provine din energia impactului, care încălzește rocile de pe Lună până când acestea strălucesc și apoi se răcesc.

Deși se bănuia că explozii de impact lunar (LIF) ar fi cauza acestor licăriri, experții nu au putut să le identifice cu certitudine până în anii 1990. Atunci, camerele video de mare viteză au devenit disponibile pentru monitorizarea Lunii, potrivit lui Yanagisawa.

Chiar și atunci, durata extrem de scurtă a acestor evenimente a făcut dificilă excluderea altor cauze, precum zgomotul electric al camerelor.

Citește și: Cum vor locui astronauții pe Lună. Structurile cu forme surprinzătoare au fost dezvăluite de NASA

Prin urmare, confirmarea unei astfel de lumini necesita observații simultane din 2 sau mai multe locații diferite. În ciuda acestor constrângeri, Yanagisawa spune că „unele explozii au fost confirmate pentru prima dată în timpul ploii de meteori Leonide din noiembrie 1999”.

De atunci, sute de alte LIF-uri au fost înregistrate oficial prin proiecte precum programul NELIOTA (Near-Earth Object Lunar Impacts and Optical Transients), finanțat de Agenția Spațială Europeană. NELIOTA a documentat 193 de astfel de evenimente în 9 ani.

O hartă a acestor observații arată că ele par să se concentreze în anumite „puncte fierbinți”, cum ar fi Oceanus Procellarum. Aceasta e o regiune lunară care ar putea fi tectonic activă.

Luminile lunare cu durată mai lungă au altă sursă

În comparație, luminile lunare care durează câteva minute ar putea proveni din eliberarea de gaz din interiorul Lunii. 2 studii publicate în The Astrophysical Journal în 2008 și 2009 sugerează că aceste degajări de gaze apar atunci când acumulările de gaz de sub suprafața lunară sunt eliberate exploziv de factori precum cutremurele lunare.

Citește și: Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră. Descoperirea care a uimit experții

Gazul radioactiv produce lumină în timpul dezintegrării sale. Ceea ce îl face vizibil de pe Pământ. Mai mult, zonele unde au fost observate lumini de durată mai lungă se suprapun în mare parte cu regiunile bogate în acest gaz.

Unele lumini lunare pot dura ore întregi. Astfel de observații ar putea fi asociate indirect cu Luna, potrivit unui studiu din 2012.

Acesta sugerează că vântul solar ionizează particulele de praf lunar. Le ridică în nori uriași de până la 100 de kilometri înălțime. Acești nori pot refracta lumina stelelor sau a altor obiecte strălucitoare aflate aproape de Lună pe cer. Ceea ce creează impresia că suprafața lunară se luminează.

Mormântul lui Tutankhamon riscă să fie distrus. Anunțul îngrijorător al arheologilor... NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar. Detaliul care a neliniștit experții...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
„Aria 51 din Egipt” a uimit experții. De ce ar fi fost ascunsă zona de armată
„Aria 51 din Egipt” a uimit experții. De ce ar fi fost ascunsă zona de armată
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Cea mai mică bere din lume e cât un bob de orez. Cum a fost creată sticla
Cea mai mică bere din lume e cât un bob de orez. Cum a fost creată sticla
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat HelloTaste.ro
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x