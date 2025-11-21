Antena Căutare
Cum ar fi apărut Luna. Unii experți susțin că Pământul s-ar fi învecinat cu o lume secretă

Unii experți au o nouă teorie controversată legată de cum ar fi apărut Luna, ce include și existența unei lumi secrete învecinate cu Pământul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025, 17:12 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 17:16
Luna s-ar fi format în urma unui impact violent | Shutterstock

O nouă teorie controversată vrea să explice modul în care a apărut Luna prin existența unei lumi secrete apropiate de Pământ.

Astronomii cred că Luna s-a format în urmă cu 4.5 de miliarde de ani, atunci când un obiect de mărimea planetei Marte, numit Theia, s-a izbit de Pământ, scrie Daily Mail.

În urma impactului, Theia a fost complet distrusă. Singurele dovezi ale sale ar fi urme de minerale în crusta Pământului și cea a Lunii.

Acum, experți din cadrul Institutului Max Planck susțin că au descoperit originea misterioasă a Theia.

Articolul continuă după reclamă

Cum ar fi apărut Luna

Pentru a descoperi cum ar fi apărut Luna, experții au analizat cu atenție raporturile dintre mineralele din Pământ și Lună. Astfel, au reușit să stabilească locul în care s-a format cel mai probabil Theia.

„Theia a fost, probabil, una dintre zecile sau chiar sutele de embrioni planetari care au intrat în coliziune pentru a forma planetele,” a declarat dr. Timo Hopp, autorul principal al studiului.

Dr. Hopp sugerează că Theia se afla cândva pe o orbită stabilă în interiorul sistemului solar, puțin mai aproape de Soare decât se află Pământul astăzi.

Asta înseamnă că, în primele 100 de milioane de ani de existență ai sistemului solar, Pământul a avut un vecin ascuns care acum a dispărut complet.

Când Theia s-a ciocnit de Pământ, tot materialul care a supraviețuit impactului a fost înglobat fie în Pământ, fie în Lună.

NASA a dezvăluit ce e obiectul interstelar, de fapt. Mulți acuză o tentativă de mușamalizare a adevărului

Dacă vreo urmă de resturi a scăpat, a fost aruncată în afara unei orbite stabile și a dispărut de mult timp, dincolo de posibilitatea de a fi studiată.

Așadar, deși oamenii de știință sunt siguri că Theia a existat, e extrem de dificil să se stabilească ce fel de corp era. Totuși, materialul care există astăzi în sistemul solar încă păstrează indicii despre originea acelei lumi.

Izotopii sunt variante ale elementelor care au un număr diferit de neutroni în nucleul atomic. În arheologie, cercetătorii analizează nivelurile acestor izotopi, precum Carbon 14, în procesul de datare prin carbon, pentru a stabili vechimea materialelor biologice. În astronomie, experții folosesc un proces similar.

Când s-a format sistemul solar, izotopii diferitelor elemente nu au fost distribuiți uniform. Ca urmare rocile din regiunile exterioare ale sistemului solar au un raport diferit de izotopi față de cele formate mai aproape de Soare.

Unde s-ar fi format Theia

Aceștia au făcut măsurători extrem de precise ale izotopilor de fier din roci terestre, din roci lunare aduse de misiunile Apollo și din mai mulți asteroizi.

Rezultatele au arătat că Luna și Pământul au rapoarte identice ale izotopilor de fier. Ceea ce confirmă ceea ce fusese deja observat la alte elemente.

Similaritatea probelor indică faptul că Theia și proto-Pământul s-au amestecat atât de complet, încât au devenit practic imposibil de distins.

Din păcate, acest lucru face imposibilă determinarea proporției în care materialul din Theia a ajuns în Lună și cât a devenit parte a Pământului.

Ce sunt luminile misterioase care apar uneori pe Lună. Experții au dezvăluit adevărul

„Compoziția izotopică similară face, de asemenea, imposibil să măsurăm direct compoziția inițială a Theiei,” explică dr. Hopp.

Totuși, cercetătorii au reușit să stabilească acest lucru indirect. Au comparat Pământul și Luna cu meteoriți proveniți din diferite părți ale sistemului solar.

E mult mai probabil ca atât Theia, cât și proto-Pământul să fi fost formate din meteoriți stâncoși „non-carbonacei”, proveniți din regiunile interioare ale sistemului solar.

Theia ar fi orbitat în jurul Soarelui aproximativ 100 de milioane de ani înainte ca atracția gravitațională a lui Jupiter să o scoată de pe orbită și să o trimită în coliziune cu Pământul. Impactul a dus la formarea Lunii, satelitul natural al planetei noastre.

Când ar fi apărut sărutul, potrivit experților. Oamenii nu sunt singurii care fac acest gest...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
