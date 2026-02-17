Ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor. Cu ce poți înlocui jucăriile, potrivit experților

Antena Căutare
Experții au dezvăluit care sunt ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor mai mult decât jucăriile.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 14:58
Copiii ar beneficia de pe urma interacțiunii cu diferite ustensile de bucătărie | Shutterstock

Atunci când vine vorba de joacă, mulți părinți apelează la o sumedenie de jucării pentru a-și distra copiii.

Dar, potrivit experților, unele ustensile de bucătărie cu forme neobișnuite ar ajuta mai mult la dezvoltarea lor cognitivă, scrie Daily Mail.

Se pare că aceste ustensile, tocmai datorită formei neobișnuite, pot capta atenția copiilor pentru mai mult timp.

În plus, interacționarea cu aceste obiecte ar ajuta la dezvoltarea lor cognitivă.

Ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor

Potrivit unui studiu recent, unele ustensile de bucătăre ar ajuta la dezvoltarea copiilor mai mult decât se credea. Delaney Witmer, expertă de la Arizona State University, a declarat că cei mici tind să se concentreze și să exploreze obiecte care le sunt necunoscute, comparativ cu cele pe care le cunosc deja.

În cadrul unui studiu, ea a analizat modul în care 32 de copii cu vârste între 2 și 4 ani s-au jucat acasă atât cu obiecte familiare, cât și cu unele neobișnuite.

Părinților li s-a cerut să aleagă un obiect sigur, dar necunoscut copilului, cu care acesta să se joace. De obicei, au ales ustensile de bucătărie. Ulterior, echipa de cercetare a înregistrat modul în care copilul interacționa cu el.

Pe lângă teluri și zdrobitoare pentru cartofi, obiectele au inclus și o strecurătoare pentru ceai, o pâlnie și o sită. Obiectele familiare, în schimb, au inclus păpuși, mașinuțe și alimente din plastic.

Cercetătorii au constatat că cei mici au atins mai des obiectul neobișnuit decât pe cel pe care îl cunoșteau deja. În medie, obiectele neobișnuite au fost atinse de 40 de ori în timpul sesiunii de joacă de 10 minute, comparativ cu 30 de atingeri în cazul jucăriilor familiare.

Experimentul a mai arătat că micuții au petrecut, în medie, 5.32 secunde atingând obiectul nou de fiecare dată când îl ridicau, comparativ cu 4.64 secunde pentru jucăria familiară.

„Le captează atenția,” a declarat Witmer la conferința organizată de American Association for the Advancement of Science. „E captivant și ajută la schimbările de atenție. La trecerea de la ceva ce au văzut zilnic la ceva nou.”

Witmer susține că micuții păreau mult mai interesați de obiectele de neobișnuite decât de jucării.

„De asemenea, în cazul obiectelor necunoscute, copiii se uită mai des către părinți pentru indicii despre cum să se joace cu ele,” a dezvăluit experta.

Ea a spus că părinții ar trebui „categoric” să le ofere copiilor obiecte noi, cât timp cât sunt sigure, în loc să se limiteze doar la ce se află în cutia cu jucării.

„Chiar dacă se joacă doar 3 minute cu ele, măcar învață mai mult și interacționează cu un obiect nou,” a explicat ea.

Cum pot ajuta aceste ustensile la dezvoltarea copiilor

Prin încurajarea copiilor să se joace cu astfel de obiecte de la o vârstă fragedă, părinții îi pot ajuta „să se pregătească pentru viitor, pentru că ei rețin acea informație în creier”, a adăugat ea.

„Rezultatele sugerează că cei mici interacționează și țin obiectele mai mult timp decât părinții lor, în special obiectele noi,” scrie în studiu. „Concluziile ar putea ajuta la orientarea modului în care părinții își pot ajuta copiii să exploreze.”

Un alt studiu a constatat anterior că permiterea bebelușilor să se hrănească singuri cu mâna ar putea fi mai benefic pentru dezvoltarea lor.

Cercetători de la University of Colorado au descoperit că nu există diferențe semnificative în aportul energetic între bebelușii hrăniți cu lingurița și cei lăsați să mănânce singuri.

Susținătorii metodei afirmă că aceasta încurajează obiceiuri alimentare sănătoase, deoarece bebelușii se hrănesc singuri și pot explora o varietate de alimente din mesele familiei.

