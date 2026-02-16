Antena Căutare
Home News Inedit Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa. Ce nu trebuie să aduci la bord

Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa. Ce nu trebuie să aduci la bord

O jucărie pentru copii e interzisă pe zborurile din Europa, dar unii părinți încă nu știu că nu trebuie să le aducă la bord.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 16:53 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 16:55
O jucărie comună nu e permisă la bordul avioanelor | Shutterstock

Atunci când vine vorba de zborul cu avionul, distragerea copiilor poate deveni o problemă, mai ales dacă sunt pentru prima dată într-un astfel de mediu.

Dar experții susțin că părinții trebuie să fie atenți la ce jucării aduc la bord, scrie Daily Mail.

Numeroase companii aeriene au reguli stricte atunci când vine vorba de obiectele care sunt permise la bord.

Printre acestea se numără și o jucărie comună, pe care o folosesc mulți copii.

Articolul continuă după reclamă

Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa

Potrivit experților, există o jucărie anume pe care familiile ar trebui să evite să o pună în bagaj. În ciuda acestei reguli, mulți părinți uită să lase această jucărie acasă.

Pistoalele și armele de jucărie, adesea create din plastic, sunt interzise de multe companii aeriene europene atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală, în ciuda faptului că sunt îndrăgite de mulți copii.

În restricțiile de bagaj ale companiei TUI, acest tip de jucărie e menționat explicit ca fiind interzis.

„Pistoale de jucărie și arme de imitație care ar putea fi confundate cu arme reale,” scrie în regulament.

Ryanair are aceleași restricții și explică faptul că pistoalele de jucărie sunt „strict interzise la bord și în bagajul de cală”.

Citește și: Greșeala periculoasă pe care o fac mulți pasageri înainte de zbor. Ce nu trebuie să uiți niciodată, potrivit experților

Compania precizează că „pistoale de jucărie (inclusiv arme recreaționale, cum ar fi cele de paintball) și arme de imitație care pot fi confundate cu arme reale” sunt interzise.

EasyJet interzice, de asemenea, orice „arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile”. Aici sunt incluse și obiecte care „par capabile” să facă acest lucru.

Compania explică faptul că „pistoalele de jucărie și armele de imitație care pot fi confundate cu arme reale” sunt incluse în restricții.

Jet2.com are interdicții similare, iar pe site-ul companiei se precizează că „jucării/pistoale replică, praștii din plastic, cuțite (indiferent de lungimea lamei), lame de ras” și alte obiecte care, „în opinia Jet2.com, ar putea fi folosite pentru a pune în pericol aeronava sau oricare dintre pasagerii săi” nu sunt permise în bagajul de mână.

Unele familii nu știu că există această regulă

Deși regula pare una logică, multe familii nu au auzit de ea și nici nu verifică regulamentul, ceea ce duce la situații tensionate, mai ales pentru copii.

În 2015, de exemplu, un băiat de 4 ani a fost percheziționat de securitatea aeroportuară și obligat să predea pistolul său Nerf din plastic, după ce acesta a fost considerat un risc de securitate.

James se afla alături de părinții săi, Phil, 44 de ani, și Hazel, 38 de ani, și avea jucăria în bagajul de mână pentru zborul lor. Agenții de securitate, descriși drept „excesiv de zeloși” de tatăl băiatului, au obiectat în privința jucăriei inofensive după ce aceasta a apărut pe ecranele cu raze X ale sistemului de control.

Deși regula există de mai mulți ani, părinții băiatului au criticat modul în care a fost gestionată situația.

Citește și: Companiile aeriene interzic un alt dispozitiv la bord. Ce gadget nu mai poți băga în bagajul de cală

„E corect să fie minuțioși, dar mi s-a părut puțin ridicol să confişte un pistol din plastic de la un copil de 4 ani,” a declarat Phil. „Eram deja în întârziere și nu aveam timp să stau să discut cu ei, așa că a trebuit să îl lăsăm acolo pentru că nu voiam să pierdem zborul.”

„I-am explicat lui James că îi vom cumpăra altul când ne întoarcem din vacanță. Mergeam pentru 10 zile în Lanzarote, în perioada Paștelui,” a continuat tatăl băiatului. „Mi s-a părut că personalul de securitate a fost puțin prea zelos, având în vedere câți oameni încercau să treacă prin control în acel moment.”

Pentru a evita astfel de situații, companiile aeriene sfătuiesc călătorii să verifice regulamentul înainte de a porni spre aeroport și să lase astfel de jucării acasă.

Cele mai periculoase poziții de condus. Experții avertizează șoferii să nu stea așa niciodată la volan...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!” Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Observatornews.ro Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet
Antena 3 Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi Surse: Taxele vor scădea pentru anumite categorii de români, cei care au plătit ar putea primi banii înapoi
SpyNews Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
„Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea sa de viață i-a surprins pe mulți. Ce și-a injectat în mușchi
„Adevăratul Popeye” a murit la vârsta de 55 de ani! Povestea sa de viață i-a surprins pe mulți. Ce și-a...
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional Catine.ro
Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița
Bebelușul de 8 luni cu extensii de păr care a devenit viral. Cum arată fetița
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x