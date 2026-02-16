Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa. Ce nu trebuie să aduci la bord

O jucărie pentru copii e interzisă pe zborurile din Europa, dar unii părinți încă nu știu că nu trebuie să le aducă la bord.

Atunci când vine vorba de zborul cu avionul, distragerea copiilor poate deveni o problemă, mai ales dacă sunt pentru prima dată într-un astfel de mediu.

Dar experții susțin că părinții trebuie să fie atenți la ce jucării aduc la bord, scrie Daily Mail.

Numeroase companii aeriene au reguli stricte atunci când vine vorba de obiectele care sunt permise la bord.

Printre acestea se numără și o jucărie comună, pe care o folosesc mulți copii.

Jucăria pentru copii care e interzisă pe zborurile din Europa

Potrivit experților, există o jucărie anume pe care familiile ar trebui să evite să o pună în bagaj. În ciuda acestei reguli, mulți părinți uită să lase această jucărie acasă.

Pistoalele și armele de jucărie, adesea create din plastic, sunt interzise de multe companii aeriene europene atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală, în ciuda faptului că sunt îndrăgite de mulți copii.

În restricțiile de bagaj ale companiei TUI, acest tip de jucărie e menționat explicit ca fiind interzis.

„Pistoale de jucărie și arme de imitație care ar putea fi confundate cu arme reale,” scrie în regulament.

Ryanair are aceleași restricții și explică faptul că pistoalele de jucărie sunt „strict interzise la bord și în bagajul de cală”.

Compania precizează că „pistoale de jucărie (inclusiv arme recreaționale, cum ar fi cele de paintball) și arme de imitație care pot fi confundate cu arme reale” sunt interzise.

EasyJet interzice, de asemenea, orice „arme de foc și alte dispozitive care lansează proiectile”. Aici sunt incluse și obiecte care „par capabile” să facă acest lucru.

Compania explică faptul că „pistoalele de jucărie și armele de imitație care pot fi confundate cu arme reale” sunt incluse în restricții.

Jet2.com are interdicții similare, iar pe site-ul companiei se precizează că „jucării/pistoale replică, praștii din plastic, cuțite (indiferent de lungimea lamei), lame de ras” și alte obiecte care, „în opinia Jet2.com, ar putea fi folosite pentru a pune în pericol aeronava sau oricare dintre pasagerii săi” nu sunt permise în bagajul de mână.

Unele familii nu știu că există această regulă

Deși regula pare una logică, multe familii nu au auzit de ea și nici nu verifică regulamentul, ceea ce duce la situații tensionate, mai ales pentru copii.

În 2015, de exemplu, un băiat de 4 ani a fost percheziționat de securitatea aeroportuară și obligat să predea pistolul său Nerf din plastic, după ce acesta a fost considerat un risc de securitate.

James se afla alături de părinții săi, Phil, 44 de ani, și Hazel, 38 de ani, și avea jucăria în bagajul de mână pentru zborul lor. Agenții de securitate, descriși drept „excesiv de zeloși” de tatăl băiatului, au obiectat în privința jucăriei inofensive după ce aceasta a apărut pe ecranele cu raze X ale sistemului de control.

Deși regula există de mai mulți ani, părinții băiatului au criticat modul în care a fost gestionată situația.

„E corect să fie minuțioși, dar mi s-a părut puțin ridicol să confişte un pistol din plastic de la un copil de 4 ani,” a declarat Phil. „Eram deja în întârziere și nu aveam timp să stau să discut cu ei, așa că a trebuit să îl lăsăm acolo pentru că nu voiam să pierdem zborul.”

„I-am explicat lui James că îi vom cumpăra altul când ne întoarcem din vacanță. Mergeam pentru 10 zile în Lanzarote, în perioada Paștelui,” a continuat tatăl băiatului. „Mi s-a părut că personalul de securitate a fost puțin prea zelos, având în vedere câți oameni încercau să treacă prin control în acel moment.”

Pentru a evita astfel de situații, companiile aeriene sfătuiesc călătorii să verifice regulamentul înainte de a porni spre aeroport și să lase astfel de jucării acasă.