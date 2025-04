„Ziua în care a murit Iisus” ar fi fost dezvăluită. Datele NASA care ar confirma răstignirea

Experții cred că au descoperit „ziua în care a murit Iisus” cu ajutorul datelor NASA, care ar confirma momentul în care a avut loc răstignirea.

O nouă descoperire NASA ar confirma răstignirea și ar dezvăluit „ziua în care a murit Iisus”, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Oxford.

În Biblie, e specificat faptul că Soarele a fost acoperit de umbre și că Luna s-a transformat în sânge. Unii experți cred că acest detaliu e o trimitere la un eveniment astronomic care chiar a avut loc, scrie Daily Mail.

Modelele NASA urmăresc poziția Pământului, Lunii și Soarelui de-a lungul istoriei. Potrivit acestor date, o eclipsă lunară a avut loc vineri, 3 aprilie, în anul 33 e.n.

Acesta e anul care e tradițional asociat cu moartea lui Iisus.

„Ziua în care a murit Iisus” ar fi fost dezvăluită

Evenimentul astronomic ar fi fost vizibil în Ierusalim la scurt timp după apus. În plus, poziția Lunii din acel moment i-ar fi oferit o nuanță roșiatică, eveniment care poate fi observat și azi atunci când are loc Luna Sângerie.

Unii experți cred că aceste date NASA și evenimentul astronomic pot indica „ziua în care a murit Iisus”.

Descoperirea NASA a fost realizat în anii 1990, dar a revenit din nou în atenția publicului după ce a devenit virală pe TikTok.

„Textele creștine menționează că Luna s-a făcut sângerie după răstignirea lui Iisus. E posibil să fie o trimitere la o eclipsă lunară, moment în care Luna are o tentă roșiatică,” susțin experții NASA.

În plus, agenția spațială a menționat că mai mulți experți cred că răstignirea a avut loc vineri, 3 aprilie, în anul 33, pentru că ar fi coincis cu data acestei eclipse lunare.

În Biblie, e menționat faptul că apostolul Petru a vorbit despre aceste evenimente astronomice la 50 de zile după răstignire. Așa că unii experți cred că apostolul povestea evenimentele la care a fost martor după moartea lui Iisus.

Alți experți cred că acest pasaj din Biblie se referă de fapt la o profeție. Respectiv a doua Venire a lui Iisus.

Paștele e în continuare legat de evenimente astronomice

Colin Humphreys și W. Graeme Waddington, experți în Biblie din cadrul Universității din Oxford, au folosit aceste date NASA pentru a concluziona când a avut loc „ziua în care a murit Iisus”. Ei au folosit și documente vechi pentru a face conexiunea între eclipsa lunară și evenimentele descrise în Biblie.

Humphreys și Waddington nu cred că Petru vorbea despre profeția Venirii lui Iisus. În schimb, ar fi vorbit despre faptul că acest incident ar fi demonstrat că o profeție mai veche avea loc în acele momente.

De reținut în această discuție e faptul că Biblie nu e privită de mulți drept un document istoric.

În ziua de azi, data Paștelui e determinată de prima Lună Plină după prima zi a primăverii. Așa că în continuare există o conexiune profundă cu evenimentele astronomice.

Miliarde de oameni din întreaga lume sărbătoresc zilele acestea Paștele. În 2025, Paștele ortodox și cel catolic au coincis, eveniment ce are loc periodic.