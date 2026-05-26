Cât va câștiga succesorul lui Ilie Bolojan. Care vor fi salariile din sistemul public de la 1 ianuarie 2027

Salariile din sistemul public se schimbă de la 1 ianuarie 2027. Profesorii debutanți vor primi majorări de până la 17%, iar viitorul președinte al României ar putea încasa peste 3.650 de euro net lunar.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 18:33 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 18:35
S-a aflat cât va câștiga succesorul lui Ilie Bolojan. Salariile din sistemul public vor fi diferite de la 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului noii legi a salarizării unitare prezentat de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Cele mai mari creșteri salariale ar urma să fie acordate angajaților aflați la început de carieră, susțin inițiatorii proiectului.

Cât va câștiga succesorul lui Ilie Bolojan

Conform informațiilor apărute în presă, salariul de bază al unui profesor din învățământul preuniversitar aflat la început de carieră va crește de la aproximativ 718 euro net la echivalentul a 840 de euro net. Majorarea ar fi de aproape 17%, una dintre cele mai consistente din sistemul bugetar.

Autoritățile estimează că mai mult de jumătate dintre angajații din sectorul public vor beneficia de salarii mai mari începând cu 1 ianuarie 2027. Pentru ceilalți bugetari, veniturile ar urma să rămână la nivelul actual, fără reduceri salariale. Oficialii susțin că noua grilă urmărește să reducă discrepanțele dintre diferite categorii profesionale și să ofere mai multă predictibilitate în sistemul public.

Care vor fi salariile din sistemul public de la 1 ianuarie 2027

Ministrul interimar al Muncii a prezentat și modul în care va funcționa noul sistem de salarizare. Acesta va include 12 grade salariale, iar fiecărui grad îi vor corespunde coeficienți cuprinși între 1 și 8. Coeficienții vor fi înmulțiți cu valoarea de referință de 4.100 de lei pentru a determina salariul de bază al fiecărui angajat din sectorul public.

Coeficientul maxim, de 8, va fi rezervat președintelui României, în timp ce coeficientul 1 va corespunde nivelului pentru debutanți și angajați aflați la început de carieră. Potrivit proiectului, cel mai mare salariu din sistemul public va rămâne cel al șefului statului.

Astfel, viitorul președinte al României ar urma să încaseze un salariu brut de 32.800 de lei, echivalentul a aproximativ 19.188 de lei net, adică peste 3.650 de euro lunar. Comparativ, cele mai recente date ale Administrației Prezidențiale arată că la 31 martie 2026, președintele Nicușor Dan avea o indemnizație brută lunară de 24.960 de lei, echivalentul a aproximativ 15.000 de lei net, adică aproape 3.000 de euro, scrie presa.

„Valoarea de referință de 4.100 de lei a fost stabilită astfel încât să ne încadrăm într-o anvelopă de opt miliarde de lei, reprezentând efortul bugetar pentru implementarea legii salarizării unitare în 2027”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Noua lege a salarizării unitare este prezentată de Guvern drept o încercare de reformare a sistemului public de plată, într-un context în care sindicatele au cerut în repetate rânduri salarii mai mari și o grilă mai clară pentru angajații din educație, sănătate și administrație. Proiectul urmează să fie dezbătut și modificat în Parlament înainte de adoptarea formei finale.

