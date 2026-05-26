„Furnicuțele", invitată Maria Cârneci. Artista a vorbit despre muzica pe care o asculta Nicolae Ceaușescu

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Cârneci a povestit cum a ajuns să cânte pentru familia Ceaușescu și ce pretenții aveau.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 13:44
Artista a povestit că este prietenă cu mama Soranei Cîrstea. A avut drept invitat, printre alții, pe actorul Vasile Muraru. Soția sa este vecină cu Maria Cârneci și împreună se cunosc de aproape 30 de ani.

Cei doi au povestit cum a fost să lucreze în fața familiei Ceaușesc și care erau condițiile pe care un artist trebuia să le îndeplinească la acea vreme.

Actorul Vasile Muraru a dezvăluit că o asculta pe Maria Cârneci înainte de a o cunoaște datorită părinților săi care aveau discuri în casă cu muzica sa. Cei doi au performat în regimul comunist în fața familiei Ceaușescu și a celorlalți membri de partid.

Maria Cârneci și-a adus aminte cum lui Nicolae Ceaușescu îi plăceau romanțele. Fire veselă și optimistă, artista a declarat că nu a vorbit niciodată oamenii de rău, chiar dacă aceștia i-au greșit într-un moment al vieții.

Întrebată de îndrăgita Denise Rifai dacă textele pieselor sale erau modificat în regimul comunist, Maria Cârneci a declarat ferm convinsă că nu se întâmpla acest lucru. În cazul actorilor, Vasile Muraru a punctat că mai erau câteva situații în care putea deveni periculos ceea ce spuneau pe scenă.

„Ne îmbrăcam frumos, în costume populare. Nu erau atât de exagerați.”, a povestit Maria Cârneci. Cu toate că spune faptul că nu poate fi prietenă cu toată lumea, a subliniat că are mulți oameni pe care îi are aproape. Alături de soțul său s-a cunoscut la „Florea din grădină”, spectacole pe care le organizau televizat în toată țara.

Maria Cârneci i-a propus la acel moment lui Tudor Vornicu să realizeze un spectacol la Târgoviște, aproape de locul său pe care l-a numit întotdeauna acasă.

Cum l-a cunoscut Maria Cârneci pe soțul său

Cu toate că l-a pierdut în urmă cu aproape 7 ani, a mărturisit că niciodată nu a putut să-și refacă viața cu toate că i s-au prezentat anumite oferte. În momentul în care l-a cunoscut pe soțul său, avea 23 de ani.

„Ne-am cazat la hotelul unde soțul meu era managerul hotelului.”, a povestit Maria Cârneci. La scurt timp după spectacol, atunci când a ajuns în cameră cu colega sa de scenă, aveau pe pat două flori. Aceasta a încercat să afle ce s-a întâmplat, și după câteva luni de la momentul cu pricina, îi cunoștea deja pe părinții celui care avea să devină soțul său până la moartea acestuia.

„L-am făcut să râdă. Mi-a cerut numărul de telefon.”, a spus Maria Cârneci.

Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
