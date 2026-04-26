Gestul lui Donald Trump care a inflamat internetul. Unde a fost mutat portretul lui Barack Obama de la Casa Albă

Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare a aprins o dezbatere aprinsă, după ce s-a spus că Donald Trump ar fi mutat portretul fostului președinte Barack Obama din locul său tradițional de la Casa Albă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Aprilie 2026, 14:15 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 17:13
Clipul, filmat chiar în interiorul clădirii de către realizatorul de podcast Benny Johnson, arată cum tabloul lui Barack Obama a fost amplasat pe o scară, într-o zonă mai puțin vizibilă pentru public.

Benny Johnson descrie situația drept „cel mai amuzant lucru”, sugerând că portretul nu mai este expus în Grand Foyer, locul unde, în mod tradițional, sunt afișate portretele foștilor președinți - un spațiu considerat simbolic, potrivit newsweek.com.

Clipul a devenit viral și a împărțit internetul

Postarea a strâns rapid peste 2,2 milioane de vizualizări și a generat reacții puternice, de la critici dure până la comentarii ironice sau de susținere. Unii l-au acuzat pe Donald Trump că acționează din răzbunare, în timp ce alții consideră că întreaga situație este exagerată.

„Indiferent de preferințele politice, nu e ok să îți bați joc de un fost președinte”/„Sunteți probabil cea mai penibilă și meschină grupare de oameni...”, potrivit sursei citate mai sus.

Pe de altă parte, au existat și reacții prin care oamenii își exprimă amuzamentul.

„E hilar, îmi place!”/„Obama ar trebui să fie recunoscător că portretul lui încă mai e acolo!”, mai transmite newsweek.com.

De ce contează atât de mult locul unui astfel de portret

Deși poate părea un detaliu minor, în mod tradițional, portretele prezidențiale de la Casa Albă sunt considerate elemente istorice, nu gesturi politice.

Poziționarea lor poate avea o semnificație simbolică, mai ales în perioade tensionate politic. Din acest motiv, astfel de schimbări pot deveni rapid subiecte fierbinți, analizate intens pe internet.

Nu este prima controversă de acest gen

În anul 2025, administrația de la Casa Albă a înlocuit portretul lui Barack Obama din holul principal cu o pictură care îl înfățișează pe Donald Trump după tentativa de asasinat din iunie 2024, din Pennsylvania.

Tot atunci, decorul Casei Albe a atras atenția publicului, inclusiv printr-un portret realizat din piese Lego.

Mai recent, o fotografie cu liderul rus Vladimir Putin, afișată în interiorul clădirii, a stârnit reacții de indignare. Oficialii au explicat atunci că imaginile sunt rotite periodic, potrivit newsweek.com.

Ce se întâmplă mai departe

Până în acest moment, nici Casa Albă, nici Donald Trump nu au oferit un punct de vedere oficial.

Rămâne neclar dacă mutarea portretului este permanentă, temporară sau face parte dintr-o reorganizare mai amplă a lucrărilor de artă din interiorul clădirii.

