Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit din nou părinți. Iată prima fotografie făcută publică.

Enrique Iglesias, în vârstă de 50 de ani, și Anna Kournikova, în vârstă de 44 de ani, și-au întemeiat o familie frumoasă departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au devenit de curând părinți pentru a patra oară.

Imaginea înduioșătoare cu cel de-al patrulea copil al lui Enrique Iglesias și Anna Kournikova

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu opt ani, odată cu venirea pe lume a gemenilor Lucy și Nicholas. De asemenea, în urmă cu cinci ani, fosta sportivă a mai adus pe lume o fetiță, Mary.

Pe 17 decembrie, Anna a dat naștere celui de-al patrulea copil. Aceștia au făcut publică vestea pe rețelele de socializare în cursul zilei de luni. Ei au postat o fotografie cu bebelușul în pătuțul de spital, alături de un animăluț din pluș: „Raza mea de soare.”

Ei nu au dezvăluit încă numele sau dacă este fetiță sau băiat.

Enrique Iglesias și Anna Kournikova formează un cuplu de mai bine de două decenii, încă din 2001. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare la videoclipul piesei „Escape” în decembrie 2001, iar în august apăreau împreună pe covorul roșu la MTV Video Music Awards.

În luna august, o sursă apropiată cuplului a dezvăluit revistei People că: „Anna și Enrique sunt fericiți să devină din nou părinți. Au dovedit că sunt niște părinți deosebiți cu cei trei copii și amândurora le face plăcere întregul proces. Le place să facă activități împreună și toate acestea merg mână în mână cu creșterea copiilor.”

Anna Kournikova s-a retras din lumea sportului înainte de a-și forma o familie cu Enrique Iglesias. Artistul a pus tot mai mult familia pe primul plan, mai ales în ultimul timp când a renunțat la programul artistic încărcat.

„Îi e din ce în ce mai greu să plece. Să fie tată este foarte important pentru el”, a mai spus sursa respectivă.

De asemenea, într-un interviu de dinainte de retragerea din tenis, Anna a vorbit despre dorința de a deveni mamă, fiindu-i foarte drag de copii.

Cei doi își țin viața de familie departe de ochii presei, cu toate acestea, Anna postează uneori imagini cu cei mici. Cea mai recentă este de la Halloween, în costume amuzante.