Mesajul dureros transmis de Darius Ticmenov după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite chiar înainte de semifinală

Darius Ticmenov, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 16 Chefi la cuțite, a părăsit marea competiție chiar înainte de semifinală. Bucătarul de la Formula 1 a postat pe internet câteva gânduri după ce drumul lui s-a încheiat aici.

Ultimul battle câștigat de Alex Helju, singurul concurent rămas în competiție de la echipa galbenă, a adus multe lacrimi în platoul Chefi la cuțite, dar și în casele telespectatorilor.

Cele trei echipe intrate la individuală au pierdut oameni valoroși, iar lacrimile au curs la final fără încetare.

Printre cei patru concurenți eliminați s-au aflat și un cuțit de aur, dar și un concurent foarte drag chefilor. Este vorba despre Darius Ticmenov, un tânăr în vârstă de doar 26 de ani, care este bucătar la Formula 1 și care a fost la un pas să primească și el un cuțit de aur.

După eliminarea lui, care a fost difuzată aseară pe Antena 1 și pe AntenaPLAY, acesta a transmis în mediul online un mesaj copleșitor, plin de emoție și foarte dureros.

Darius Ticmenov a intrat în competiția Chefi la cuțite cu gândul de a câștiga premiul cel mare, însă drumul său în emisiune s-a încheiat în ultimul battle al sezonului 16.

Intrat la individuală, concurentul a gătit o farfurie mult prea sărată, motiv pentru care chefii l-au depunctat, neștiind că cel care a pregătit-o a fost chiar el, unul dintre cei mai valoroși concurenți ai sezonului.

Vestea că nu a putut să se salveze de la eliminare a picat ca un trăsnet pentru Darius, motiv pentru care a răbufnit în plâns în platou, uitând inclusiv de camerele de filmat. Chefii l-au încurajat și i-au promis că drumul lui nu se oprește aici, încercând să îi ridice moralul, cu toate că și ei erau la fel de demoralizați.

La scurt timp după ce momentul a fost difuzat la televizor, Darius a postat un mesaj pe Instagram, mesaj care a emoționat cititorii până la lacrimi.

„Devastat cu inima în bucăți... Vise neîmplinite, dezamăgire și o durere în suflet pe care nu am mai simțit-o niciodată... Dacă ar fi să descriu cum mă simt acum, exact așa ar fi..

Din păcate nu mi-am putut atinge obictivul, acela fiind minim semifinala, dar nu e mereu așa cum de dorim noi. Viața este plină de surprize, uneori plăcute alteori mai puțin plăcute. Așa a fost să fie, iar drumul meu se încheie aici.

Îmi doream enorm de mult să merg mai departe, dar jocul așteaptă greșeala. O greșeală de începători aș putea spune, dar presiunea și-a spus cuvântul.

Vreau să mulțumesc pentru oportunitate și viziune lui Chef Ștefan Popescu, dar și lui Chef Richard Abou Zacki pentru încrederea acordată, sunteți minunanți!

Un șut în fund, un pas înainte cum se spune. Sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu că m-a îndrumat în viață și m-a adus în punctul în care sunt!

Este o cicatrice care o să rămână acolo foarte mult timp de acum încolo!

Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care au avut încredere în mine și m-au susținut!

Mult succes tuturor semifinaliștilor, sunteți tari!

Mama te iubesc și îmi pare rau că te-am dezamăgit, dar asta nu mă va opri să ajung unde mi-am propus în viață! Ne vedem curând!” a scris acesta, adăugând și câteva fotografii de la momentul eliminării.

Iată postarea aici:

Iată și momentul eliminării:

