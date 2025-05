Cum arată casa impunătoare în care George Simion și-a declarat domiciliul. De ce locuiește în chirie

George Simion a copilărit în satul vrâncean Răchitosu, acolo unde își are și acum domiciliul. Iată imagini mai jos, în articol!

George Simion este născut în Vrancea, însă a făcut liceul în București, acolo unde s-a mutat împreună cu familia încă din adolescență. Chiar dacă trăiește de mulți ani în Capitală, George Simion și-a păstrat domiciliul în Răchitosu, comuna Garoafa, satul bunicilor, potrivit romaniatv.net.

Cum arată casa lui George Simion din Vrancea

Chiar dacă de-a lungul timpului s-a promovat ca un politician de condiție modestă, imobilul în care George Simion și-a declarat domiciliul este o casă impunătoare, ascunsă în spatele unui gard pe care a fost lăsată vegetația înaltă, mai notează sursa citată mai sus.

Potrivit imaginilor din arhiva Google Maps, în anul 2012, casa din Răchitosu se află pe strada principală din localitate și încă era în construcții. De altfel, în anul 2023, George Simion a fost cel care a făcut publică adresa din acte a locuinței sale pe rețelele de socializare, atunci când a primit de la DGA o citație la domiciliul din Vrancea.

În București, George Simion locuiește cu chirie, alături de soția sa și fiul lor, într-un apartament modest, de doar 50 de metri pătrați.

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, declara George Simion, notează romaniatv.net.

Potrivit sursei citate, casa din județul Vrancea nu apare în declarația de avere a lui George Simion, ceea ce înseamnă că aceasta nu este trecută pe numele său. Candidatul la prezidențiale nu are proprietăți, bunuri sau conturi bancare în declarația de avere, singura lui sursă de venit declarată fiind salariul de parlamentar, pe care a încasat-o din anul 2020 până în prezent.

George Simion: „Sunt nepot de țăran român”

George Simion se mândrește cu originile sale. El povestea că bunicii lui, Maria și Radu, l-au dus de mână la biserica din sat, acolo unde admira o icoană uriașă cu Sfântul Gheorghe.

„În ziua când încep să scriu aceste rânduri, sunt la Răchitosu, Vrancea, satul copilăriei mele. Sunt nepot de țăran român. Bunicii mei, Radu și Maria, m-au dus de mână la biserica din sat. Nu mai sunt cu noi pe lumea aceasta, dar azi am mers la biserica unde m-au dus ei și am stat pe scaunul unde mă punea tataia.

Între timp, lăcașul a fost pictat și m-am uitat în spatele meu: era Sfântul Gheorghe, biruitorul de balauri. Acolo, alături de ai mei, am înțeles cât de mult contează să fim uniți și să luptăm pentru ce e al nostru, pentru ceea ce ne definește ca popor”, scria George Simion în cartea sa „Planul Simion – Reconstruim România”, potrivit romaniatv.net.