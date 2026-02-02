Când începe Postul Paștelui 2026. Ce le este interzis credincioșilor să facă

Postul Paștelui, numit și Postul Mare, este o perioadă importantă pentru credincioși, având loc chiar înainte de Învierea Domnului. Iată când începe, dar și ce este interzis să facem.

Odată cu intrarea în noul an, credincioșii se pregătesc pentru cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de abstinență din calendarul ortodox. Postul Paștelui durează șapte săptămâni și are o mare însemnătate pentru români.

Când începe Postul Paștelui în 2026

În 2026, Postul Paștelui începe pe data de 23 februarie. Până atunci, credincioșii pot consuma carne și produse lactate. De asemenea, perioada de abstinență și de pregătire spirituală se va încheia pe 11 aprilie, chiar înainte de una dintre cele mai importante sărbători din an: Învierea Domnului.

De asemenea, Postul Mare la catolici va începe cu o săptămână mai devreme, deoarece vor sărbători Paștele pe data de 5 aprilie 2026.

„Postul oferă bucuria de a trăi împreună cu Hristos, pornind întâi de la căința ta, pentru că Postul Mare trezește în noi acea tristețe evlavioasă, acea tristețe potolită, acea blândă tristețe. Postul de bucate cu postul de păcate este o luptă împotriva diavolului, împotriva Satanei, luptă care aduce biruință. Cel mai important lucru este ca să simțim o izbândă, să simțim că într-adevăr postul este pentru noi o jertfă plină de bucurie”, a explica ÎPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, potrivit antena3.ro.

Ce le este interzis credincioșilor să facă în Postul Paștelui

Postul Paștelui nu este doar despre renunțarea la anumite alimente, ci și despre pregătirea spirituală a credincioșilor. În cele șapte săptămâni, aceștia se roagă, fac fapte bune și se spovedesc.

De asemenea, cei care țin această perioadă de abstinență din calendarul ortodox trebuie să urmeze câteva reguli riguroase. Consumul de carne, lapte, ouă, brânză sau de alte produse de origine animală este interzis.

Credincioșii trebuie să se abțină de la alcool, fumat, gânduri rele, pofte sau patimi în Postul Mare. De altfel, nu se organizează nunți în perioada 23 februarie - 11 aprilie.

Un alt obicei de care țin cont românii în cele șapte săptămâni de post face referire la sâmbete. Acestea sunt dedicate morților, fiind un mare prilej pentru cei care vor să dea sărindare la mănăstiri și biserici.

„Postul nu trebuie înțeles ca o sumă de restricții, ci ca o școală a libertății de a iubi pe Dumnezeu”, a dezvăluit Patriarhul Daniel despre cea mai riguroasă și lungă perioadă din an, conform sursei citate mai sus.

