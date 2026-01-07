Antena Căutare
A început Crăciunul pe rit vechi. Ce înseamnă și când se celebrează Anul Nou

Mii de credincioși celebrează la începutul lunii ianuarie Crăciunul pe rit vechi. Iată care este motivul și când începe sărbătoarea.

Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 16:34
Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 16:34 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 16:33
A început Crăciunul pe rit vechi

Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Dacă cei mai mulți dintre credincioși celebrează Nașterea Domnului pe 25 decembrie, ei bine, câteva mii de oameni din România și din alte părți ale lumii marchează această zi în prima săptămână din luna ianuarie.

Crăciunul pe rit vechi. De ce se celebrează în ianuarie și când este Anul Nou

Crăciunul pe rit vechi este celebrat pe 7 ianuarie. Cei care sărbătoresc astfel respectă calendarul iulian. Astfel că, pentru respectivele comunități, prima săptămână din prima lună a anului este una cu totul specială, în care tradițiile sunt respectate din generație în generație.

Cei care sărbătoresc Nașterea Domnului în luna decembrie respectă calendarul gregorian. Printre aceștia se numără și românii, care au adoptat acest sistem de calcul în 1919. Cu toate acestea, unele biserici ortodoxe încă respectă calendarul iulian, introdus încă din Antichitate.

Calendarul iulian prezintă un decalaj de 13 zile față de cel gregorian, de aici și sărbătorirea Crăciunului pe 7 ianuarie. Cei care aleg să sărbătorească Nașterea Domnului în prima lună a anului iau în considerare și rânduielile bisericești vechi.

Conform unei surse, Crăciunul pe rit vechi se celebrează în mai multe comunități din diverse țări, precum România, Rusia, Serbia, Georgia, Ucraina, dar și Patriarhia Ierusalimului, majoritatea mănăstirilor de pe Muntele Athos și unele comunități din diaspora ortodoxă din Europa, America de Nord și Australia.

Tradițiile nu diferă foarte mult de cele pe care le cunoaștem și practicăm și noi: colinde în seara de Ajun și în ziua de Crăciun, ritualuri specifice, rugăcine, momente de reculegere în familie, aprinderea lumânărilor pentru cei trecuți în neființă și împărțirea colivei.

Dacă unele ritualuri diferă foarte puțin de cele cunoscute, ei bine mâncărurile tradiționale pot fi foarte diferite, de la comunitate la comunitate. Astfel că, în unele comunități sunt pregătite 12 feluri de mâncare de post (în care se folosește grâu fiert cu nucă și miere, se prepară sarmale de post cu ciuperci, compot de prune și preparate din pește), care să amintească de cei 12 apostoli.

Conform sursei menționate anterior, în unele comunități slave se prepară un fel de mâncare numit kutia, un amestec din grâu, mac, nuci și miere. Sau colțunați umpluți, în timp ce în alte zone se pregătesc colaci.

familie fericită la masă de sărbători
Ciclul sărbătorilor de iarnă continuă și pe rit vechi, astfel că, după Crăciun se celebrează Anul Nou, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Atunci se marchează începutul unui nou an în calendarul iulian. Și Bobotează este celebrată conform calendarului din Antichitate și pică pe 19 ianuarie. Atunci se încheie și festivitățile de iarnă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

