Ziua Morților, 2 noiembrie 2026. De ce se aprind lumânări la morminte și ce semnificație are această tradiție

Ziua Morților, 2 noiembrie 2026. De ce se aprind lumânări la morminte, ce simbolizează lumina și ce tradiții sunt respectate în România.

Pe 2 noiembrie 2026 este marcată Ziua Morților, o zi dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice în tradiția romano-catolică.

În mai multe regiuni ale României, familiile merg la cimitir, aduc flori și aprind lumânări în memoria celor dragi. Obiceiul, cunoscut și sub numele de Luminație, are o semnificație profundă, legată de credință, speranță și păstrarea vie a amintirii celor dispăruți.

Pe 2 noiembrie 2026, credincioșii romano-catolici marchează Ziua Morților, cunoscută în calendarul Bisericii Catolice drept Pomenirea tuturor credincioșilor răposați. Este o zi de rugăciune și reculegere, în care oamenii își amintesc de membrii familiei și de persoanele dragi care nu mai sunt printre ei.

În România, această perioadă este asociată și cu tradiția Luminației, răspândită în special în Transilvania, Banat și în alte comunități din vestul țării.

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De ce se aprind lumânări la morminte de Ziua Morților

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este aprinderea lumânărilor la morminte. Familiile merg la cimitir, curăță locurile de veci și aduc flori, în semn de respect și amintire.

În tradiția creștină, lumina este asociată cu Hristos, cu speranța și cu credința în viața veșnică. Astfel, lumânările aprinse la morminte exprimă rugăciunea pentru cei răposați și legătura spirituală dintre cei vii și cei plecați dintre noi.

Ce tradiții sunt respectate în România

În multe localități din Transilvania și Banat, cimitirele se umplu de flori și lumânări în seara de 1 noiembrie și pe parcursul zilei de 2 noiembrie.

Tradiția este cunoscută sub numele de Luminație și este respectată de numeroase familii, inclusiv dincolo de comunitățile romano-catolice. Oamenii se reculeg la mormintele rudelor, aprind candele și rostesc rugăciuni. În unele comunități au loc și slujbe religioase dedicate celor răposați.

Ziua Morților nu trebuie confundată cu Moșii de toamnă

Deși ambele tradiții sunt dedicate pomenirii celor decedați, există o diferență între ele.

În calendarul romano-catolic, Ziua Morților este marcată anual pe 2 noiembrie, imediat după Solemnitatea Tuturor Sfinților, celebrată pe 1 noiembrie.

În tradiția ortodoxă românească, pomenirea generală a celor adormiți, cunoscută drept Moșii de toamnă, are loc în 2026 pe 7 noiembrie.

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