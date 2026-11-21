Te-ai întrebat ce este bine să faci de Intrarea în biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie 2026? E o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox și mai e cunoscută și drept Ovidenie.

Unele tradiții de Ovidenie îți pot aduce noroc tot anul | Shutterstock

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, calendarul ortodox are cruce roșie, pentru Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare pe care mulți o știu sub numele de Ovidenia.

Sărbătoarea are loc la mai puțin de o săptămână după începutul Postului Crăciunului și e prima dezlegare la pește din acest post.

Există numeroase tradiții legate de această sărbătoare, care pot aduce norocul celor care le urmează, potrivit credințelor populare.

Credincioșii sunt sfătuiți să se concentreze pe slujbă, rugăciune și fapte bune azi și să nu spele sau să se ocupe de curățenie.

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Ce se sărbătorește de Ovidenie

Potrivit scrierilor religioase, Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, și-au dorit de mult timp copii și au promis că vor închina lui Dumnezeu copilul pe care îl vor primi. Când Maria avea 3 ani, și-au ținut promisiunea și au adus-o la Templul din Ierusalim.

Acolo a fost întâmpinată de arhiereul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a dus-o în Sfânta Sfintelor. Maria a rămas la Templu până la 15 ani, unde și-a petrecut timpul rostind rugăciuni și citind texte religioase.

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Intrarea în biserică a Maicii Domnului a devenit tradiție încă din secolul VI și e o sărbătoare recunoscută atât de ortodocși, cât și de catolici, scrie Adevărul. În România, mai e cunoscută și drept Ovidenie, care înseamnă intrare în limba slavonă.

În Moldova și Bucovina se folosește mai des forma Vovidenia, iar în alte părți ale României i se spune Sărbătoarea Luminii.

Ce este bine să faci de Intrarea în biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie 2026

De Intrarea în biserică a Maicii Domnului, mulți credincioși duc mâncare de post și pește la Sfânta Liturghie, pentru ca preotul să le binecuvânteze. Tradițional, aceste preparate se împart ulterior în familie, dar și celor nevoiași. În unele zone, se împarte tradițional și plăcintă cu dovleac, scrie Digi 24.

Potrivit Capital, în această zi se aprind lumânări nu doar pentru cunoscuții decedați, dar și pentru copiii morți înainte de botez și cei înecați.

Credincioșii sunt îndemnați să se roage la Maica Domnului pentru sănătate, protecție, vindecare, iertarea greșelilor și căsnicii fericite, scrie Newsweek.

Cum azi e dezlegare la pește, familiile se pot bucura de mese mai îmbelșugate pentru perioada postului, scrie Adevărul.

Tradiții de Ovidenie ca să ai noroc tot anul

Dincolo de tradițiile religioase, există și mai multe tradiții populare legate de această sărbătoare. Potrivit credințelor populare, există mai multe obiceiuri care îți pot aduce noroc tot anul, dacă le urmezi.

Printre acestea se numără așezarea unui vas de apă lângă icoana Maicii Domnului, alături de o lumânare, cu o seară înainte. Dimineața, cei care vor bea această apă vor fi protejați de boli, scrie Playtech.

Copiii pot pune crenguțe de măr în apă și, dacă acestea înfloresc până la Anul Nou, pot deveni sorcove pentru colindat și reprezintă noroc pentru anul următor.

În unele zone din România, ușile și ferestrele casei sunt unse cu usturoi, pentru ca răul să nu intre în locuință.

Credința populară spune că de Ovidenie se deschid cerurile, iar rugăciunile sunt ascultate. Se mai zice că în această zi oamenii cu suflet curat pot înțelege și graiul animalelor, scrie Adevărul.

Ce trebuie să eviți de Ovidenie

Cum e zi cu cruce roșie, Ovidenia nu e potrivită pentru munca prin casă. Nu se spală și nu se calcă hainele, nu se coase, nu se brodează și nu se face curățenie. Nici gătitul nu e recomandat. Mâncarea se pregătește dinainte, iar în ziua sărbătorii doar se încălzește, potrivit Playtech.

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Tradiția pune accent și pe pace, așa că azi trebuie să fie evitate certurile, invidia și lăcomia.

O superstiție spune că, la fel ca în alte sărbători mari, nu e bine să împrumuți bani și nici să iei cu împrumut. Cine nu ține cont ar risca să își aducă sărăcia în casă. În plus, trebuie să fie ajutați cei nevoiași sau cei care cer ajutorul.

În calendarul popular, Ovidenia e legată de sosirea iernii. Astfel, potrivit superstiților locale, dacă de Ovidenie e cer înnorat, atunci anul următor va aduce boli. Dacă ninge, vom avea o iarnă lungă și aspră, dar dacă e soare, prevestește o vară secetoasă.