Valerie Lungu a vorbit deschis despre căsnicia cu Alex și despre schimbările apărute în relația lor după ce au devenit soț și soție.

Vedeta a dezvăluit ce promisiune i-a făcut partenerului, cum se comportă acesta de când s-au căsătorit, dar și cât de mult îl deranjează comentariile apărute după participarea la Asia Express.

Valerie Lungu, despre schimbările apărute după căsătorie

Valerie Lungu consideră că oficializarea relației i-a adus mai multă siguranță. Aceasta a mărturisit că își dorește să rămână alături de Alex întreaga viață, indiferent de obstacolele pe care le vor întâmpina: „Pentru mine, în schimb, clar pentru femeie e mai mare schimbarea, că gata, m-a luat, gata, acum cumva sunt împlinită, nu trebuie să mă mai stresez, nu trebuie să mai gelozesc, nu trebuie să mă mai gândesc: «Dar dacă cumva o să se despartă de mine? Dar dacă cumva o să mă lase?» Nici eu, nici Alex nu suntem genul ăla de oameni care să divorțăm. El nu a văzut chestia asta în familie, eu, din păcate, am văzut chestia asta în familie și i-am spus că, dacă ne căsătorim, să știi că ești pe viață, cu adevărat. Adică vreau să depășim toate obstacolele împreună. Se vor întâmpla multe lucruri, dar va trebui să mă iubești și eu o să te iubesc prin toate ipostazele vieții prin care vom trăi. Eu consider că am trăit multe chestii în acești ani, chiar consider că am trăit multe, și experiența de la Asia Express a fost o mare lecție pentru noi. Și dacă noi am trecut prin Asia Express, ce altceva poate să ne mai doboare? El nu e genul care să mă înșele, nu e genul care să se uite, să vorbească cu altcineva, nici eu nu sunt genul. Suntem foarte deschiși, petrecem non-stop unul cu celălalt. Tot, tot știm unul despre celălalt”, a declarat Valerie Lungu.

Cum s-a schimbat Alex după căsătorie. Ce spune Valerie Lungu despre soțul ei

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Valerie Lungu susține că și Alex privește acum relația cu mai multă seriozitate. Mai mult, acesta este deranjat de comentariile celor care pun la îndoială relația lor, în special după participarea la Asia Express: „Da, e pe bune, adică nu e o șmecherie, nu e ca și cum suntem într-o relație, hai să ne… Nu, i-am zis: «E la revedere, e gata». Dar nici el nu vrea și mi-a zis-o clar. «Să știi că, dacă până acum erai doar în gând soția mea, acum, având și actele…»

Comportamentul lui clar s-a schimbat. El e mult mai serios, acțiunea lui este mult mai serioasă. A zis: «Hai că aici nu-i cu glume, gata, adică nu mai putem să glumim».

Și când vede mesaje sau chestii din astea din Asia Express, ce mai comentează lumea despre noi sau despre relația noastră, efectiv îl super deranjează și zice: «De ce oamenii se bagă în relația altcuiva? Mai ales în momentul de față, noi deja suntem căsătoriți. De ce oamenii se bagă în chestia altcuiva și pretind că s-a întâmplat ceva în Asia Express, că nu s-a întâmplat absolut nimic?»”, a mărturisit Valerie.

Cum se înțeleg Valerie Lungu și Alex acasă. Ce spune despre diferențele dintre ei

Valerie Lungu a povestit și cum decurge viața lor de zi cu zi. Deși ea este o persoană comunicativă, iar Alex este mai introvertit, cei doi se completează și preferă să petreacă foarte mult timp împreună: „Nu, lui îi place ce are acasă. Adică eu, dacă tac, el îmi zice: «Hai că vorbește! De ce taci?» «Să mă mai odihnesc eu gura?» «Păi tu nu ești soția mea să-ți ții gura? Știi? De aia te-am luat». El e genul de persoană foarte introvertită, nu-i place să vorbească, chiar nu-i place să vorbească. Preferă să tacă și e o chestie despre el. Mie îmi place să vorbesc, n-am ce să fac. Pot să turui ore întregi. Dar nu înseamnă că eu și acasă turui ore întregi. Că nu e genul meu. Adică noi vorbim dacă avem de vorbit despre ceva, despre un proiect, despre ce avem de făcut mâine, despre joc, despre afaceri, despre tot felul de chestii. Dar dacă vreau să mă relaxez și să tac toată ziua, tac toată ziua. Adică să nu-și imagineze oamenii de acasă că efectiv nu-l las pe bărbatul în pace”, a mai spus aceasta.

Influencerița a oferit și un exemplu amuzant despre cât de mult își dorește Alex să o aibă alături, chiar și atunci când iese cu prietenii. „Uite, de exemplu, o fază. A vrut Alex să se ducă cu băieții, la nu știu ce chestie, în grupul nostru de prieteni, care sunt bărbați.

Știi ce au întrebat prietenii lui? I-au zis: «Hai, du-te singur!»

«Dar tu vrei să te duci singur?» «Nu.» «Cum nu? Păi du-te tu cu băieții.» «Păi și tu ce are dacă vii?»

Și a sunat băieții și zice: «Bă, vin fără ea?» «Hai, bă, lasă-mă, cum adică vii fără ea?» «Hai, mă, și tu ce ai? Tu ce ai? Duceți-vă, mă, că odată fără mine!» «Ah, nu, mă… Hai și tu cu noi!»”, a povestit Valerie Lungu la podcast-ul Biancăi Drăgan.

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