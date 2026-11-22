Al doilea cuțit de aur al sezonului 18 a fost oferit lui Andrei Miron, care i-a impresionat din plin pe jurați nu doar cu rețeta realizată , ci și cu uriașa experiență de bucătar pe care o are, în ciuda faptului că are doar 20 de ani.

Surpriză de proporții în ediția din 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, show din programul TV al Antenei 1, după ce Andrei Miron a devenit al doilea concurent care a obținut un cuțit de aur în acest sezon. Află în echipa cui a ales să meargă, dar și ce experiență uluitoare are la vârsta de doar 21 de ani.

Andrei Miron a primit cuțitul de aur la Chefi la cuțite sezonul 18. În echipa cărui Chef a ales să meargă

În ediția a patra a show-ului Chefi la cuțite, unul dintre concurenții care au impresionat jurații a fost Andrei Miron, care a decis să impresioneze cu o rețetă fină, demnă de fine dining.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac asta. De mic am plecat cu gândirea de a ajunge și de a lua cuțit de aur. Pentru seara aceasta voi găti prepeliță. Am ales un preparat mai delicat. Voi face o balotină din piept de prepeliță. M-am gândit să creez o poveste pentru această farfurie, să nu fie un preparat banal”, a desvăluit cocnurentul în timp ce pregătea rețeta sofisticată pe care a ales-o.

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„Am participat la un concurs national și acolo mi s-a impus să gătesc cu prepeliță și de aoclo mi-a venit ideea să pornesc de la o idee. M-am gândit la hrana sa, boabele de porumb, m-am gândit la diferite texturi”, a explicat tânărul.

Când preparatul a fost gata, acesta a fost trimis la degustare. Cei patru jurați au ridicat cloșurile și au privit atent preparatul. După ce au gustat și au analizat atent nu doar texturile, ci și corectitudinea execuției, aceștia au realizat că au de-a face cu un potențial cuțit de aur.

„Este un bucătar cu experiență și merită judecat ca atare”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Andrei Miron: „Am 21 de ani, lucrez ca bucătar chef de aproximativ doi ani. Bocuse D`Or e un concurs la care am paticipat. Anul trecut, România a primit pentru prima oară șansa de a participa”.

Un detaliu ce i-a uluit pe jurați a fost pasiunea cu care a vorbit despre preparatele sale, dar și ingeniozitatea de care a dat dovadă atunci când a făcut un întreg meniu fine dining, complet vegan.

Realizând cât de bun este Andrei Miron, Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu și Chef Alexandru Sautner nu au mai stat pe gânduri, ci au pus cuțitele de aur pe masă.

„Din momentul în care ți-am gustat farfuria am știut că tu ești the one în sezonul acesta pentru mine”, a zis Chef Ștefan Popescu.

„Știi ce putem face împreună și ce aștept”, a zis Ștefan Popescu.

Rând pe rând, fiecare dintre cei trei jurați a încercat să îl convingă pe concurent să vină în echipa lui. După ce a ascultat pledoariile, concurentul a ales să meargă în echipa lui Chef Alexandru Sautner, lucru ce a adus un val uriaș de bucurie pentru acesta.

„Băiețelul meu! Ai făcut cea mai bună alegere”, a zis acesta, extrem de mândru.

„A fost un total șoc când am văzut că toți trei mi-au dat cuțitul de aur. Clar e cel mai mare premiu. Cred că o să-mi schimbe viața acest cuțit de aur. Chefii mi se par super tari, se vede experiența la fiecare în parte”, a mai zis tânărul.

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