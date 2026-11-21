Te-ai întrebat de ce nu e bine să speli și să faci curat de sărbători? Tradiția veche e urmată de numeroși credincioși, dar puțini știu cum a apărut.

Preoții au dezvăluit de ce nu e bine să faci curat de sărbători și ce excepții există | Shutterstock

Sâmbătă, 21 noiembrie, credincioșii sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, una dintre zilele în care, potrivit tradiției, nu trebuie să spălăm sau să facem curat.

Pentru cei care lasă rufele și curățenia pe weekend, la fiecare sărbătoare din aceste zile, credincioșii se pot întreba dacă chiar e păcat să speli sau să faci curățenie.

De obicei, părerile sunt împărțite. Mulți respectă regula pentru că așa au văzut în familie, fără să știe de unde vine, potrivit BZI.

Explicația preoților e mai puțin legată de teamă și mai mult de rostul zilei de sărbătoare.

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De ce nu e bine să speli și să faci curat de sărbători

Potrivit Bisericii, o zi de sărbătoare are alt rost decât restul săptămânii. Credincioșii sunt chemați să meargă la slujbă și să se roage, dar și să facă fapte bune, să ajute oamenii aflați în nevoie și să se îngrijească de cei bolnavi.

Teologii fac diferența între ce e cu adevărat necesar și ce poate aștepta. Mâncarea pentru familie sau grija pentru copii și animale sunt permise. Spălatul rufelor, în schimb, nu intră în această categorie, fiindcă poate fi făcut în oricare altă zi.

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Păcatul nu ține de gestul în sine, ci de intenție. Protopopul Marius-Cătălin Antohi, paroh la biserica Sfântul Ilie din Huși, susține că cel care face o sarcină care nu e strict necesară greșește, pentru că încalcă regulile Bisericii, potrivit Newsweek.

Regula are și o bază în Biblie. În cartea Ieșirii, omul lucrează 6 zile, iar a 7-a e zi de odihnă închinată lui Dumnezeu. Și în ziua de azi, mulți ortodocși păstrează duminica drept zi în care nu se lucrează.

Dar unele dintre aceste reguli sunt mai dificil de urmat în ziua de azi, când zilele din timpul săptămânii sunt acaparate de munca la birou și weekend-ul e rezervat mai degrabă treburilor casnice, pentru care nu ai timp în rest.

Când se aplică regula, în funcție de cruce roșie sau cruce neagră

Potrivit Arhimandritul Petroniu Marin, cele 2 culori ale crucii ajută la deosebirea sărbătorilor, scrie Doxologia.

Crucea roșie marchează marile sărbători, precum Crăciunul, Boboteaza, Paștele, Rusaliile sau Adormirea Maicii Domnului. Într-un an bisericesc, există aproximativ 28 de astfel de zile.

În aceste zile nu se muncește decât dacă e obligatoriu, iar oamenii merg la biserică, apoi se odihnesc sau își vizitează rudele. În tradiția populară, nu se spală, nu se face curat și, uneori, nici grădina nu se lucrează.

Crucea neagră însemnează sfinții pomeniți prin rugăciune, dar ziua rămâne una lucrătoare. Poți spăla și face treabă prin casă fără probleme. Dar, chiar și atunci, credincioșii care simt că au fost ajutați de un sfânt cu cruce neagră poate ține ziua lui ca pe o sărbătoare mare, fără să greșească. În plus, aceeași sărbătoare poate avea cruce roșie într-o zonă și neagră în alta, scrie Newsweek.

Tradiția populară e uneori mai strictă decât calendarul bisericesc. Mulți bătrâni spun că nici vinerea nu e bine să speli, pentru că e ziua Sfintei Parascheva și ziua în care a murit Mântuitorul. Tot ei avertizează că munca făcută duminica ar putea atrage supărarea lui Dumnezeu asupra familiei.

Poți folosi mașina de spălat de sărbători?

Cum tehnologia a avansat semnificativ, apar numeroase întrebări care nu erau posibile acum câteva zeci de ani.

Cu electrocasnicele inteligente, unii credincioși se întreabă dacă mai e vorba de muncă dacă mașina de spălat sau robotul de aspirat fac toată treaba. Unii credincioși spun că nu, dar preoții nu sunt de acord, scrie Capital.

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Cineva tot trebuie să pornească mașina, să pună și să scoată rufele, iar asta rămâne muncă fizică. În plus, treburile casnice tulbură liniștea care ar trebui să îndemne la gânduri spirituale, susțin preoții.

Preotul Vasile Gavrilă susține că, în zi de sărbătoare, omul face o pauză de la grijile materiale, ca să se poată ocupa de cele sufletești. Iar o mașină care spală rufe tot unei nevoi materiale îi răspunde.

În loc de treburi în casă, e recomandat să petreci timp alături de cei dragi și să vizitezi rudele după slujbă. Când vremea permite, poți merge la o plimbare alături de copii, pentru a petrece timp liniștit și în natură.