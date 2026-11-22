Andrei Miron este al doilea concurent care a reușit să primească un cuțit de aur. Descoperă detalii complete despre concurentul care s-a alăturat echipei lui Chef Alexandru Sautner.

În ediția 4 din data de 22 noiembrie 2026 a emisiunii Chefi la cuțtie, Andrei Miron a primit trei cuțite de aur, dar a ales să intre în echipa lui Chef Alexandru Sautner. Descoperă în rândurile de mai jos ce detalii au ieșit la iveală despre tânărul de doar 21 de ani care a făcut senzație în reality show-ul de la Antena 1.

Cine este Andrei Miron, cuțitul de aur al lui Chef Alexandru Sautner de la Chefi la cuțite 2026

Andrei Miron are 21 de ani și este din Botoșani. Tânărul și-a descoperit pasiunea pentru gătit încă de mic, atunci când obișnuia să se strecoare în bucătărie și să stea „în picioarele mamei”.

Concurentul a urmat cursurile unui liceu profesional, însă a muncit extrem de mult încă din adolescență. Deși mergea ziua la școală, tânărul muncea seara la diferite evenimente, pentru a acumula cât mai multă experiență.

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Andrei Miron alături de Chef Alexandru Sautner, după oferirea cuțitului de aur

„De mic stăteam cu mama, cu bunica. Când veneau sărbătorile stăteam acolo la făcut prăjituri sau diferite salate. Am ales un liceu l amine în Botoșani, un liceu culinar. Am făcut școala, după-amiaza eram cu practica. Patronii unde făceam practică au fost cumva atrași de mine și m-au chemat și în timpul liber să lucrez și a fost foarte greu. Dar și nevoia m-a condus să lucrez, din cauza lipsurilor. Provin dintr-un sat și nevoia m-a împins mai tare către orele de muncă. Perioada de adolescență am sacrificat-o pentru bucătărie. Chiar a fost greu, dimineața eram la școală, apoi la muncă, la evenimente, până la ore târzii, apoi iar școală dimineața. Adormeam cu capul pe bancă și țin minte că profesorii mă trimiteau acasă să mă odihnesc. Avem restaurant de aproximativ 300 de persoane, e și sală de evenimente, dar și restaurant cu meniu a la carte”, a povestit concurentul despre el.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să pregătească o rețetă de prepeliță cu diferite texturi de porumb. Farfuria sa a impresionat nu doar vizual, ci și din punct de vedere al savorii și al complexității execuției.

Tânărul a primit trei cuțite de aur, însă a ales să meargă în echipa lui Chef Alexandru Sautner.

În prezent, Andrei Miron este Chef de doi ani și o realizare a sa a fost să dovedească faptul că se poate face un meniu complet de tip fine dining, complet vegan. În timp ce povestea și explica ingredientele și tehnicile folosite, jurații îl priveau fascinați și realizau nu doar ce imensă pasiune pentru gătit are tânărul, ci și cât de priceput este.

„Marea mea dorință este să ajung să lucrez într-un restaurant de stea Michelin, clar ar fi o experiență aparte”, a mărturisit tânărul.

„A fost un total șoc când am văzut că toți trei mi-au dat cuțitul de aur. Clar e cel mai mare premiu. Cred că o să-mi schimbe viața acest cuțit de aur. Chefii mi se par super tari, se vede experiența la fiecare în parte”, a fost replica de la final a tânărului talentat.

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