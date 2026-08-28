Pe 29 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate în această zi.

29 august, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Obiceiul pe care românii îl respectă cu sfințenie în această zi | Shutterstock

Pe data de 29 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre sărbătorile importante de la finalul lunii august și ultima mare sărbătoare din anul bisericesc. Noul an bisericesc începe la 1 septembrie, nu la 29 septembrie, așa cum se crede uneori.

Ce trebuie să faci pe 29 august, de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sărbătoarea amintește de jertfa Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre figurile centrale ale creștinismului și cel care a avut un rol esențial în pregătirea oamenilor pentru venirea lui Iisus Hristos.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post și rugăciune. Prin caracterul profund al momentului comemorat, sărbătoarea este uneori comparată cu Vinerea Mare. Credincioșii sunt îndemnați să aibă parte de liniște sufletească, rugăciune și cumpătare și să se concentreze asupra semnificației religioase a zilei.

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De-a lungul timpului, această sărbătoare a fost asociată și cu numeroase tradiții și superstiții populare. Unele dintre ele diferă în funcție de regiune și nu trebuie confundate cu rânduielile oficiale ale Bisericii.

Una dintre cele mai cunoscute credințe populare spune că, în această zi, oamenii ar trebui să evite folosirea obiectelor sau alimentelor care amintesc de forma capului ori de sângele vărsat în urma martiriului Sfântului Ioan Botezătorul. În anumite zone, credincioșii evită să taie pâinea, fructele sau alte alimente cu ajutorul cuțitului și preferă să le rupă cu mâna.

De asemenea, în unele regiuni se evită consumul de vin roșu sau al alimentelor de culoare roșie, acestea fiind asociate în tradiția populară cu sângele. Aceste obiceiuri țin însă de tradiția populară și nu reprezintă porunci bisericești.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. El a fost fiul preotului Zaharia și al Elisabetei și s-a născut cu aproximativ șase luni înaintea lui Iisus Hristos. Nașterea sa a fost vestită de Arhanghelul Gavriil.

Ajuns la maturitate, Ioan Botezătorul a început să predice pocăința și să-i îndemne pe oameni să își schimbe viața. A devenit cunoscut drept cel care pregătea calea pentru venirea Mântuitorului. Tot el este cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în râul Iordan.

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Ioan Botezătorul a ajuns însă în închisoare după ce l-a mustrat pe Irod Antipa pentru relația sa cu Irodiada, soția fratelui său, Filip.

Potrivit relatării biblice, în timpul unui ospăț organizat de Irod, fiica Irodiadei, Salomeea, a dansat în fața regelui. Impresionat, Irod i-a promis că îi va oferi orice îi va cere. La îndemnul mamei sale, tânăra a cerut capul lui Ioan Botezătorul.

Deși cererea l-a întristat pe Irod, regele și-a respectat jurământul. Ioan Botezătorul a fost decapitat în închisoare, iar capul său a fost adus pe un platou.

Astfel, ziua de 29 august rămâne pentru credincioși un moment de reculegere și rugăciune, dedicat memoriei celui considerat Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.