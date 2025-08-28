29 august, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce obiceiuri se țin în această zi de mare sărbătoare

Antena Căutare
Pe 29 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 11:09 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 11:36
Indiferent de an, marea sărbătoare a Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul are loc pe data de 29 august. Calendarul ortodox din acest an ne arată că marea sărbătoare pica într-o zi de vineri.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă ultima sărbătoare din luna august cu cruce roșie din calendarul creștin ortodox și, totodată, praznicul care încheie anul bisericesc, urmând ca pe 1 septembrie să înceapă noul an bisericesc.

Citește și: Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce ai voie și nu ai voie să faci în această zi

Această sfântă zi este păstrată din străbuni ca zi de post și rugăciune, potrivit datinilor creștine. Sărbătoarea din această zi este asemănată ca importanță cu Vinerea Patimilor, rememorându-se sacrificiul Sfântului Ioan Botezătorul pentru credință.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul ne arată că toți cei care se vor pocăi datorită Sfântului Ioan, vor fi iertați de păcate și vor ajunge în Împărăția Domnului.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia și a Elisabetei. Acesta a fost născut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus.

Tradiții și superstiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Tradiția spune că în această zi nu se fac nunți și botezuri. De Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul nimeni nu trebuie să muncească.

În această zi de sărbătoare cu cruce roșie nu se spune sub nicio formă „La mulți ani”.

Un prim obicei care trebuie neapărat respectat de către femei în această zi sfântă ține de faptul că trebuie să meargă la biserică pentru a sfinți mai multe alimente (mere, pere, castraveți, dar și struguri), precum și alte bucate (pâine caldă) pentru bunăstarea familiei, liniște și spor în casă, care ulterior se dau de pomană pentru cei care nu mai sunt printre noi.

Femeile nu trebuie să folosească cuțitul pentru a tăia pâinea, ci să o rupă cu mâna, ceea ce se aplică și în cazul fructelor și al legumelor care au o formă rotundă.

De Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul nu se spală, coase, mătură, nu se face treabă în gospodărie sau tot felul de astfel de munci, în caz contrar, toate aceste acțiuni vor atrage pagubă și boli în casă.

Este bine să se țină post, chiar post negru, ceea ce înseamnă că cei care doresc să îl preacinstească pe Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să nu bea și să nu mănânce deloc în această zi. Totodată, cu o seară înainte, nu trebuie să consumi mâncare, ci doar apă, obicei care asigură o sănătate pe termen lung și iertarea păcatelor. De asemenea, există obiceiul de a mânca în seara sărbătorii o turtă de mălai sau grâu.

O altă superstiție ține de faptul că în această zi nu se consumă varză, căci se spune că Sfântului Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul pe o varză de șapte ori și a înviat. Pe lângă varză, nu trebuie să se consume nici vin roșu, reprezentând sângele Sfântului Ioan Botezătorul.

Din bătrâni, se mai spune că în această zi începe și frigul toamnei.

Citește și: Cea mai puternică rugăciune care trebuie rostită la praznicul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezatorul. Dorințele sunt ascultate

