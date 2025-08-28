Antena Căutare
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august

În fiecare an, pe 29 august, creștinii prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi foarte importantă în calendarul ortodox bisericesc.

Publicat: Joi, 28 August 2025, 11:47 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 12:26
Iată ce rugăciune să rostești de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul | Shutterstock

Pe 29 august, creștinii de pretutindeni îi închină rugăciuni Sfântului Ioan Botezătorul la data la care e prăznuită Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Credincioșii merg la biserică la Sfânta Liturghie și se roagă la Sfântul Ioan Botezătorul, mijlocitorul păcătoșilor, pentru iertarea păcatelor și sănătate.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia, cu doar 6 luni înainte nașterii Mântuitorului Iisus. Mama sa era descendentă a lui Aaron.

Rolul Sfântului Ioan nu a fost doar acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Iisus Hristos, ci și acela de a-L arăta lumii pe adevăratul Mesia, Fiul lui Dumnezeu.

Rugăciuni în ziua sfântă de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

"O Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule a lui Hristos, mari şi multe sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit. Tu, după făgăduinţă şi prorocie Îngerească, te-ai şi născut.

Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatatlui tău s-a pecetluit.

Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârşit neagoniseala ai iubit, cu agurida şi cu miere sălbatică te-ai hrănit.

Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie , în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat.
Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi.

Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.

Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi, după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin!"

Pentru cei care doresc să rostească o rugăciune puternică, dar mai scurtă în cinstea Proorocului Ioan Botezătorul, iată încă o rugă care vă poate fi de folos.

"Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi.

Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.

Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale.

Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin".

