Antena Căutare
Actorul James Tolkan din Top Gun a murit. Avea 94 de ani

James Tolkan din filmul Top Gun a murit la vârsta de 94 de ani. A dat naștere mai multor roluri emblematice de-a lungul timpului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 12:37 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 12:42
Galerie
Actorul James Tolkan din Top Gun a murit | Profimedia Images

Cunoscut pentru rolurile sale celebre din filme precum Top Gun sau Înapoi în viitor, James Tolkan a încetat din viață la vârsta de 94 de ani. De-a lungul timpului a interpretat personaje ce au rămas în sufletele fanilor.

Printre cele mai uimitoare personaje pe care le-a interpretat în cariera sa de actor se numără comandantul naval Tom Singer Jardian și vice-directorul Gerald Strickland. Aceste roluri în special l-au făcut să fie printre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood.

S-a născut în Michigan în 1931 și s-a mutat în Chicago la vârsta de 14 ani atunci când părinții săi au divorțat. După o carieră navală în Marina Statelor Unite, dar și în timpul Războiului din Coreea, și-a dorit să pornească spre visul său de a devenit actor. S-a mutat la New York cu doar 75 de dolari în buzunar, iar de-a lungul carierei sale a petrecut 25 de ani în teatrul din SUA.

Necrologul publicat la scurtă vreme după moartea lui James Tolkan arată că actorul s-a stins din viață într-un mod extrem de „liniștit”. Nu a fost însă menționată cauza morții acestuia.

Un rol emblematic pe care l-a interpretat james Tolkan în cariera sa este cel din filmul Back to the Future. Este vorba despre directorul Gerald Strickland. A fost unul dintre actorii care a marcat cinematografia din anii ‘80. A avut o carieră ce s-a întins pe parcursul a șase decenii, arată acest site.

A fost cunoscut ca un actor extrem de riguros, atât în ceea ce privește munca sa pe platourile de filmare, dar și în viața personală. Rolurile pe care le-a interpretat au avut întotdeauna o intensitate aparte. A transformat personajele sale în figuri care au rămas iconice și astăzi sunt urmărite în lumea întreagă.

Detalii despre rolurile și viața lui James Tolkan

Pe Broadway, actorul James Tolkan cunoscut din Top Gun a interpretat rolul Dave Moss în Glengarry Glen Ross. Ca de obicei, personajul său a fost unul de-a dreptul intimidant. Debutul său pe micile ecrane a avut loc în anul 1960 într-un episod din Naked City.

A urmat un rol pe Broadway în Wait Until Dark, acolo unde a avut rolul Harry Roat. Ulterior a jucat în 7 episoade din Remington Steele cu rolul Noarman Keyes. Printre producțiile în care a mai jucat se numără Miami Vice, The Fresh Prince of Bel-Air, The Wonder Years, Leverage și multe altele.

James Tolkan poartă o geacă neagră pe un fundal închis la culoare
+1
Mai multe fotografii

Cu soția sa, Parmelee, s-a cunoscut în anul 1971 pe platourile de filmare. Viața sa a reprezentat cu adevărat o poveste care merită spusă mai departe peste ani.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x