Actorul James Tolkan din Top Gun a murit. Avea 94 de ani

Cunoscut pentru rolurile sale celebre din filme precum Top Gun sau Înapoi în viitor, James Tolkan a încetat din viață la vârsta de 94 de ani. De-a lungul timpului a interpretat personaje ce au rămas în sufletele fanilor.

Printre cele mai uimitoare personaje pe care le-a interpretat în cariera sa de actor se numără comandantul naval Tom Singer Jardian și vice-directorul Gerald Strickland. Aceste roluri în special l-au făcut să fie printre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood.

S-a născut în Michigan în 1931 și s-a mutat în Chicago la vârsta de 14 ani atunci când părinții săi au divorțat. După o carieră navală în Marina Statelor Unite, dar și în timpul Războiului din Coreea, și-a dorit să pornească spre visul său de a devenit actor. S-a mutat la New York cu doar 75 de dolari în buzunar, iar de-a lungul carierei sale a petrecut 25 de ani în teatrul din SUA.

Necrologul publicat la scurtă vreme după moartea lui James Tolkan arată că actorul s-a stins din viață într-un mod extrem de „liniștit”. Nu a fost însă menționată cauza morții acestuia.

Un rol emblematic pe care l-a interpretat james Tolkan în cariera sa este cel din filmul Back to the Future. Este vorba despre directorul Gerald Strickland. A fost unul dintre actorii care a marcat cinematografia din anii ‘80. A avut o carieră ce s-a întins pe parcursul a șase decenii, arată acest site.

A fost cunoscut ca un actor extrem de riguros, atât în ceea ce privește munca sa pe platourile de filmare, dar și în viața personală. Rolurile pe care le-a interpretat au avut întotdeauna o intensitate aparte. A transformat personajele sale în figuri care au rămas iconice și astăzi sunt urmărite în lumea întreagă.

Detalii despre rolurile și viața lui James Tolkan

Pe Broadway, actorul James Tolkan cunoscut din Top Gun a interpretat rolul Dave Moss în Glengarry Glen Ross. Ca de obicei, personajul său a fost unul de-a dreptul intimidant. Debutul său pe micile ecrane a avut loc în anul 1960 într-un episod din Naked City.

A urmat un rol pe Broadway în Wait Until Dark, acolo unde a avut rolul Harry Roat. Ulterior a jucat în 7 episoade din Remington Steele cu rolul Noarman Keyes. Printre producțiile în care a mai jucat se numără Miami Vice, The Fresh Prince of Bel-Air, The Wonder Years, Leverage și multe altele.

Cu soția sa, Parmelee, s-a cunoscut în anul 1971 pe platourile de filmare. Viața sa a reprezentat cu adevărat o poveste care merită spusă mai departe peste ani.