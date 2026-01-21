Adevăratul motiv pentru care Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos. Președintele a dezvăluit „ochiul tigrului” ascuns

Mulți s-au întrebat care e adevăratul motiv pentru care președintele Franței, Emmanuel Macron, poartă ochelari de soare la Davos, chiar și în interior.

Emmanuel Macron a apărut la World Economic Forum cu o pereche de ochelari în stil aviator | Profimedia Images

Emmanuel Macron a atras atenția la Davos nu doar prin discursul său, prin care a criticat amenințarea lui Donald Trump de a impune noi tarife țărilor care se opun preluării Groenlandei, dar și prin faptul că a apărut cu ochelari de soare.

Președintele Franței a optat pentru o pereche de ochelari aviator, pe care a purtat-o și în interiorul evenimentului World Economic Forum, scrie BBC News.

Se pare că alegerea ar fi fost rezultatul unei probleme medicale recurente, potrivit unor rapoarte din Franța.

Săptămâna trecută, Macron a fost prezent la un eveniment militar din sudul Franței și a apărut cu un ochi roșu. La un moment dat, a purtat o pereche similară de ochelari.

Adevăratul motiv pentru care Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos

În cadrul acestui eveniment militar, în timp ce se adresa trupelor, Macron și-a descris afecțiune drept „complet nesemnificativă”.

„Vă rog să-mi scuzați aspectul neplăcut al ochiului meu,” a declarat atunci Macron.

Președintele a făcut chiar și o glumă pe această temă. Și-a numit ochiul „l’oeil du tigre” sau „ochiul tigru”, referindu-se la cântecul formației rock Survivor, folosit în filmul Rocky.

„Pentru cei care înțeleg referința, e un semn de determinare,” a spus el.

Președintele Franței nu a dezvăluit exact care e afecțiune. Dar, potrivit rapoartelor franceze, pare să aibă o hemoragie subconjunctivală. Adică un vas de sânge rupt în ochi.

Aceasta afecțiune e inofensivă, nedureroasă și nu afectează vederea. De asemenea, nu cauzează leziuni permanente, deoarece de obicei se vindecă în aproximativ 2 săptămâni.

Poate apărea uneori atunci când o persoană strănută sau tușește puternic, sau își atinge sau freacă ochiul. Persoanele cu diabet și hipertensiune arterială sunt mai predispuse la această afecțiune.

Deși ochelarii de soare nu sunt necesari pentru protejarea vederii, cei care au această afecțiune pot alege să poarte ochelari pentru a nu atrage atenția.

De ce ar fi decis Emmanuel Macron să poarte ochelari de soare

Macron „a optat pentru acest stil din motive estetice, pentru că e o persoană publică,” a declarat medicul și comentatorul media Jimmy Mohamed pentru postul francez RTL.

„Unii oameni ar putea crede că e bolnav. Așa că, pentru a evita să fie fotografiat în această stare, a decis să poarte ochelari de soare. Ochelarii îi protejează imaginea, nu neapărat ochiul,” a declarat Mohamed.

Decizia sa a stârnit discuții pe rețelele sociale. Unii utilizatori din Franța l-au numit „kéké”, un termen pentru o persoană care încearcă să atragă atenția.

Alții au glumit că ar fi un „cyborg” sau că imită actorul hollywoodian Tom Cruise în Top Gun.

În cadrul discursului său, Macron a avertizat împotriva unei tendințe către autocrație și „a unei lumi fără reguli, unde legea internațională e călcată în picioare” și „ambițiile imperiale reapar”.

Acest lucru e și mai evident când aceste tarife „sunt folosite ca pârghie împotriva suveranității teritoriale”, a declarat Macron.

Trump a amenințat, de asemenea, că va impune tarife de 200% pentru importurile de vin și șampanie franceze, ca urmare a refuzului Franței de a se alătura „Consiliului Păcii” pentru Gaza.