Antena Căutare
Home News Social Adevăratul motiv pentru care Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos. Președintele a dezvăluit „ochiul tigrului” ascuns

Adevăratul motiv pentru care Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos. Președintele a dezvăluit „ochiul tigrului” ascuns

Mulți s-au întrebat care e adevăratul motiv pentru care președintele Franței, Emmanuel Macron, poartă ochelari de soare la Davos, chiar și în interior.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 14:21 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 14:28
Emmanuel Macron a apărut la World Economic Forum cu o pereche de ochelari în stil aviator | Profimedia Images

Emmanuel Macron a atras atenția la Davos nu doar prin discursul său, prin care a criticat amenințarea lui Donald Trump de a impune noi tarife țărilor care se opun preluării Groenlandei, dar și prin faptul că a apărut cu ochelari de soare.

Președintele Franței a optat pentru o pereche de ochelari aviator, pe care a purtat-o și în interiorul evenimentului World Economic Forum, scrie BBC News.

Se pare că alegerea ar fi fost rezultatul unei probleme medicale recurente, potrivit unor rapoarte din Franța.

Săptămâna trecută, Macron a fost prezent la un eveniment militar din sudul Franței și a apărut cu un ochi roșu. La un moment dat, a purtat o pereche similară de ochelari.

Articolul continuă după reclamă

Adevăratul motiv pentru care Emmanuel Macron poartă ochelari de soare la Davos

În cadrul acestui eveniment militar, în timp ce se adresa trupelor, Macron și-a descris afecțiune drept „complet nesemnificativă”.

„Vă rog să-mi scuzați aspectul neplăcut al ochiului meu,” a declarat atunci Macron.

Președintele a făcut chiar și o glumă pe această temă. Și-a numit ochiul „l’oeil du tigre” sau „ochiul tigru”, referindu-se la cântecul formației rock Survivor, folosit în filmul Rocky.

„Pentru cei care înțeleg referința, e un semn de determinare,” a spus el.

Citește și: Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul

Președintele Franței nu a dezvăluit exact care e afecțiune. Dar, potrivit rapoartelor franceze, pare să aibă o hemoragie subconjunctivală. Adică un vas de sânge rupt în ochi.

Aceasta afecțiune e inofensivă, nedureroasă și nu afectează vederea. De asemenea, nu cauzează leziuni permanente, deoarece de obicei se vindecă în aproximativ 2 săptămâni.

Poate apărea uneori atunci când o persoană strănută sau tușește puternic, sau își atinge sau freacă ochiul. Persoanele cu diabet și hipertensiune arterială sunt mai predispuse la această afecțiune.

Deși ochelarii de soare nu sunt necesari pentru protejarea vederii, cei care au această afecțiune pot alege să poarte ochelari pentru a nu atrage atenția.

De ce ar fi decis Emmanuel Macron să poarte ochelari de soare

Macron „a optat pentru acest stil din motive estetice, pentru că e o persoană publică,” a declarat medicul și comentatorul media Jimmy Mohamed pentru postul francez RTL.

„Unii oameni ar putea crede că e bolnav. Așa că, pentru a evita să fie fotografiat în această stare, a decis să poarte ochelari de soare. Ochelarii îi protejează imaginea, nu neapărat ochiul,” a declarat Mohamed.

Decizia sa a stârnit discuții pe rețelele sociale. Unii utilizatori din Franța l-au numit „kéké”, un termen pentru o persoană care încearcă să atragă atenția.

Alții au glumit că ar fi un „cyborg” sau că imită actorul hollywoodian Tom Cruise în Top Gun.

Citește și: S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit viața cu discreție

În cadrul discursului său, Macron a avertizat împotriva unei tendințe către autocrație și „a unei lumi fără reguli, unde legea internațională e călcată în picioare” și „ambițiile imperiale reapar”.

Acest lucru e și mai evident când aceste tarife „sunt folosite ca pârghie împotriva suveranității teritoriale”, a declarat Macron.

Trump a amenințat, de asemenea, că va impune tarife de 200% pentru importurile de vin și șampanie franceze, ca urmare a refuzului Franței de a se alătura „Consiliului Păcii” pentru Gaza.

Un bărbat din Bacău a fost înștiințat de DGASPC că a murit, deși trăiește. Cum a explicat instituța eroarea: „Eu sunt în...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
SpyNews Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni Un bărbat în vârstă de 29 de ani și-a ucis fiul! Bebelușul avea cinci luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit bărbatul
Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
(P) Cum să alegi încălțăminte engros pentru primăvară și să îți crești vânzările
(P) Cum să alegi încălțăminte engros pentru primăvară și să îți crești vânzările
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de mămica celebră
Gemenele actriței Tuba Büyüküstün au împlinit 14 ani. Cum arată cea mai recentă fotografie postată de... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de dolari pentru un loc permanent
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Donald Trump privind Consiliul pentru Pace, unde taxa este de un miliard de... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după câteva ore
O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată senzațional la 38 de ani! Acesta este secretul siluetei de invidiat! – GALERIE FOTO BZI
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj
Rețeta bancherului de succes. Minunile financiare și legăturile de afaceri ale șefului BNR Dolj Jurnalul
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare
Apariție lui Emmanuel Macron a surprins internetul! Motivul pentru care a ales să poarte ochelari de soare Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x