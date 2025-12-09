Antena Căutare
Home News Social Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul

Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul

Un filmuleț cu Brigitte Macron a stârnit revoltă în Franța. Iată ce s-a întâmplat.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 13:07 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 13:07
Galerie
Răspunsul Primei Doamne a Franței a stârnit revoltă în rândul francezilor | ProfiMedia

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, este implicată într-un scandal de propoții în Franța. Un filmuleț cu ea din timpul unui show a stârnit controverse.

Citește și: S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit viața cu discreție

Ce a înfuriat opinia publică la gestul Primei Doamne a Franței

Articolul continuă după reclamă

Recent, Brigitte Macron și fiica sa au participat la show-ul comediantului Ary Abittan. Spectacolul a fost întrerupt de un protest ar unor activiste feministe, din grupul #NousToutes, care au purtat măști cu chipul bărbatului și au scandat: „Abittan violator!”

Ary Abittan, în vârstă de 51 de ani, a fost acuzat de viol în 2021 de o femeie. Cu toate acestea, în 2023, anchetatorii au renunțat la caz din lipsă de probe, conform unei surse.

Citește și: Continuă procesul lui Brigitte Macron împotriva femeilor care susțin că e bărbat. Cum se apără Prima Doamnă a Franței

Brigitte Macron a purtat o discuție cu Ary Abittan înainte ca acesta să urce pe scenă, iar discuția a fost surprinsă de camerele de filmat.

Potrivit sursei menționate anterior, comendiantul și-ar fi exprimat teama, spunând: „Mi-e frică”, iar Prima Doamnă l-ar fi liniștit, asigurându-l că: „Dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară!”

În original, Brigitte Macron a folosit termenul de «connes», unul vulgar în limba franceză.

Citește și: Cum arată mezina lui Brigitte Macron. Este mai mică cu șase ani decât președintele francez

#NousToutes a transformat insulta într-un hashtag și au distribuit pe rețelele de socializare. Francezii l-au folosit, susținând cauza grupului, printre cei care au distribuit hashtagul s-a numărat și actrița Judith Godreche, care a devenit un simbol al feminismului. Ea i-a acuzat pe doi regizori că au abuzat-o sexual când era minoră, cerând eliminarea comportamentelor de acest gen din sectorul cultural francez.

„Și eu sunt o proastă nenorocită”, a scris ea pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum comentează Palatul Élysée imaginile în care Emmanuel Macron ar fi fost bruscat de soție într-o vizită oficială la Hanoi

Activistele participante la protest au fost uluite de răspunsul soției lui Emmanuel Macron, pe care l-au găsit. Gwen - care este de fapt un pseudonim - a spus că întregul grup a fost „profund șocat și scandalizat”.

„Este încă o insultă la adresa victimelor și a grupurilor feministe”, a mai spus ea.

Citește și: Gestul neobișnuit făcut de Emmanuel Macron față de Printesa Kate, în timpul vizitei istorice din Marea Britanie

brigitte macron cu degetul la gură
+44
Mai multe fotografii

Echipa Primei Doamne a reacționat, susținând că reacția acesteia a fost interpretată greșit, Brigitte Macron criticând de fapt metoda radicală folosită de grupul feminist: „O critică la adresa metodei radicale folosite de cei care au perturbat spectacolul. Brigitte Macron nu aprobă această metodă radicală.”

(P) Rochii negre scurte vs. lungi: care se potrivește stilului tău?...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Observatornews.ro Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Antena 3 Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
SpyNews O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei
Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ce a câștigat alegerile la primăria Capitalei
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat în Le Monde de ce România nu doboară dronele și de ce nu poate spune că Rusia a influențat alegerile din 2024
Nicușor Dan a explicat în Le Monde de ce România nu doboară dronele și de ce nu poate spune că Rusia a... Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM
Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara?
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara? Jurnalul
Galerie FOTO: Cât costă să faci Revelionul 2026 în București și cum se compară cu alte orașe europene
Galerie FOTO: Cât costă să faci Revelionul 2026 în București și cum se compară cu alte orașe europene Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x