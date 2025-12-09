Scandal în Franța, după ce o filmare cu Brigitte Macron a înfuriat opinia publică. De la ce a pornit totul

Un filmuleț cu Brigitte Macron a stârnit revoltă în Franța. Iată ce s-a întâmplat.

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, este implicată într-un scandal de propoții în Franța. Un filmuleț cu ea din timpul unui show a stârnit controverse.

Ce a înfuriat opinia publică la gestul Primei Doamne a Franței

Recent, Brigitte Macron și fiica sa au participat la show-ul comediantului Ary Abittan. Spectacolul a fost întrerupt de un protest ar unor activiste feministe, din grupul #NousToutes, care au purtat măști cu chipul bărbatului și au scandat: „Abittan violator!”

Ary Abittan, în vârstă de 51 de ani, a fost acuzat de viol în 2021 de o femeie. Cu toate acestea, în 2023, anchetatorii au renunțat la caz din lipsă de probe, conform unei surse.

Brigitte Macron a purtat o discuție cu Ary Abittan înainte ca acesta să urce pe scenă, iar discuția a fost surprinsă de camerele de filmat.

Potrivit sursei menționate anterior, comendiantul și-ar fi exprimat teama, spunând: „Mi-e frică”, iar Prima Doamnă l-ar fi liniștit, asigurându-l că: „Dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară!”

În original, Brigitte Macron a folosit termenul de «connes», unul vulgar în limba franceză.

#NousToutes a transformat insulta într-un hashtag și au distribuit pe rețelele de socializare. Francezii l-au folosit, susținând cauza grupului, printre cei care au distribuit hashtagul s-a numărat și actrița Judith Godreche, care a devenit un simbol al feminismului. Ea i-a acuzat pe doi regizori că au abuzat-o sexual când era minoră, cerând eliminarea comportamentelor de acest gen din sectorul cultural francez.

„Și eu sunt o proastă nenorocită”, a scris ea pe Instagram.

Activistele participante la protest au fost uluite de răspunsul soției lui Emmanuel Macron, pe care l-au găsit. Gwen - care este de fapt un pseudonim - a spus că întregul grup a fost „profund șocat și scandalizat”.

„Este încă o insultă la adresa victimelor și a grupurilor feministe”, a mai spus ea.

Echipa Primei Doamne a reacționat, susținând că reacția acesteia a fost interpretată greșit, Brigitte Macron criticând de fapt metoda radicală folosită de grupul feminist: „O critică la adresa metodei radicale folosite de cei care au perturbat spectacolul. Brigitte Macron nu aprobă această metodă radicală.”