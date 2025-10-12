S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit viața cu discreție

Înainte de a deveni Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron a fost căsătorită timp de peste 30 de ani cu André-Louis Auzière, un bancher originar din Camerun.

Anul trecut, fiicele Brigittei din prima căsătorie și-au onorat tatăl postând imagini pe rețelele de socializare

Cei doi s-au căsătorit în 1974 și au avut împreună trei copii: Sébastien, Laurence și Tiphaine. Căsnicia lor s-a încheiat în 2006, când Brigitte a început o relație cu Emmanuel Macron, fostul ei elev și, pe atunci, adolescent.

Cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron

Deși fosta sa soție ajunsese în centrul atenției alături de Emmanuel Macron, André-Louis Auzière a preferat mereu discreția. Presa nu i-a putut afla niciodată părerea, iar el și-a trăit viața departe de ochii lumii, până la moartea sa, în decembrie 2019.

Înmormântarea s-a desfășurat la fel de discret, pe 24 decembrie, iar vestea a ajuns la public abia când fiica sa, Tiphaine, a povestit pentru Paris Match: „L-am adorat; era un om special, nonconformist și își prețuia anonimatul mai presus de orice. Trebuia să-l respecți”.

Vara trecută, pe 15 iunie, când în Franța se sărbătorește Ziua Tatălui, fiicele Brigittei din prima căsătorie și-au onorat tatăl distribuind două fotografii rare în poveștile lor de pe rețelele de socializare.

În fotografia aleasă de Laurence Auzière, vedem o fetiță mică, plângând, în timp ce tatăl ei încearcă să o liniștească. Tiphaine Auzière a împărtășit și ea o amintire din copilărie, în care tatăl ei o ține în brațe. Fotografia a fost însoțită de următorul mesaj: „Gânduri speciale pentru leul meu, steaua mea. Întotdeauna și pentru totdeauna. La mulți ani de Ziua Tatălui!”.

De ce s-a încheiat mariajul dintre Brigitte Macron și fostul soț

Aceste fotografii sunt cu atât mai speciale cu cât André-Louis Auzière apărea foarte rar în public. Până în iulie 2023, doar o singură imagine cu el fusese făcută publică, potrivit OK! Magazine.

Respectându-și dorința de a-și păstra viața privată, André-Louis Auzière a rămas, totuși, un tată prezent și iubit, așa cum mărturisesc fiicele sale astăzi.

Andre-Louis Auzière s-a născut în 1951, în Camerun, unde și-a petrecut primii ani, tatăl său fiind detașat acolo cu serviciul. După ce s-a întors în Franța, a cunoscut-o pe Brigitte Trogneaux, cu doi ani mai tânără, cu care s-a căsătorit pe 22 iunie 1974.

Un an mai târziu s-a născut primul lor copil, Sebastien, iar doi ani mai târziu a venit pe lume Laurence, născută în același an cu viitorul ei coleg de clasă, Emmanuel Macron.

Conform Annei Fulda, autoarea cărții „Emmanuel Macron, A Young Man So Perfect”, viața aparent ideală a lui Brigitte alături de soțul ei s-a schimbat în timp. Andre-Louis nu o mai făcea fericită, iar Brigitte a fost atrasă de elevul ei pasionat și inteligent, care avea să-i devină mai târziu soț.

Pentru el, Brigitte a renunțat la cariera în învățământ și a divorțat de primul soț, căsătorindu-se cu „copilul minune” al politicii franceze. Ea rămâne mereu alături de Emmanuel Macron, omniprezentă ca sfătuitoare de încredere și figură centrală în campania sa electorală, dar discretă în public.

„Când avea 17 ani, Emmanuel mi-a spus: «Indiferent ce vei face, mă voi căsători cu tine»”, a mărturisit Prima Doamnă a Franței.

Ea a continuat: „Încet, încet cu foarte multă răbdare a reuşit să îmi înfrângă toată rezistenţa. El nu se comporta ca un adolescent, avea o relaţie de la egal la egal cu orice adult pe care îl întâlnea”.