Gheorghe Dincă a recunoscut tot! Acesta este adevăratul motiv pentru care a ucis-o pe Alexandra Măceșanu: „Ea aștepta să vină, s-o ajute”

„Ea, fata, a sperat un ajutor când a țipat (...) asta s-a nimerit, a fost, a văzut, asta era o chestie care... așa.... și nu mai puteam să fac față. (...) Treaba a fost și mai nasoală și mai aia, că au fost și porțile deschise și a prins și a intrat (n.r. - Ștefan Risipițianu) când era...Ce mai puteam să fac?

Îl făceam și pă el în butoi și duceam cenușa...de nu se găsea nimic și gata! Zic: „Ține minte ce-ți spun, nu mă scoate din sărite!

Da m-am calmat și...m-am oprit, am zis să na, să...oprește, se face...După aceea am văzut că nu mai mișcă și...Gata, ce să mai… gata, da. Am mișcat mâinile…cutare, dar s-a terminat”, a povestit Gheorghe Dincă.