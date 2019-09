Adevărul despre Dincă, dat în vileag de un psiholog criminalist! Dovada ascunsă că le-a omorât pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu! „Este un prădător de tip animalic”

Profilul lui Gheorghe Dincă a fost făcut de un psiholog criminalist, care susține că bărbatul este un criminal și violator în serie bizar, „un prădător de tip animalic”, care a lăsat și unele dovezi după ce le-a omorât pe adolescentele Alexandra Măceșanu și Mihaela Luiza Melencu.

„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuţă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat psihologul criminalist Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.

Tudorel Butoi consideră că Gheorghe Dincă este un „prădător de tip animalic” și un criminal și violator în serie bizar.

„Analiza comportamentală în curs de desfăşurare va aduce lămuriri vizavi de cum s-a născut, cum s-a creat, ce antecedente sunt. Dar din punctul meu de vedere, are o bizarerie acest Dincă. Dincă este un criminal, violator în serie - şi pe fondul acesta a avut cele două accidente - Luiza şi Alexandra. Dar este un prădător de tip animalic, dare-şi aduce victimele la vizuină, să le aibă sub control, cum fac vulpea, ursul cainele, şi-şi îngroapă hrana în apropiere. Este singurul caz în care găsim criminalitate în serie cu victime în acelaşi habitat cu făptuitorul”, a declarat psihologul criminalist.

Butoi a precizat că alți criminali în serie care au fost depistaţi de-a lungul anilor şi-au abandonat victimele în diferite spaţii ale oraşului.

„(Dincă, n.r.) Le aduce în zona lui să aibă control pe ele. Dincolo de semnătura fetiş pe care o intâlnim în analiza comportamentală,când el opreste un ruj, un papuc, un lănţisor ca să satisfac dominatia. Aici le aduce cu totul. Are foarte mare grijă să steargă urmele. Le incinerează şi cu mare grijă tencuieşte pereții unde au fost stropii de sânge din loviturile pe care le-au primit bietele victime. Muncește foarte mult”, a mai spus Tudorel Butoi.