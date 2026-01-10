Alertă alimentară! Un lapte praf popular pentru bebeluși, retras din magazine. Au fost depistate bacterii periculoase

Antena Căutare
Alertă pentru părinți! Un lapte praf popular pentru bebeluși a fost retras de urgență din magazine după ce ar fi fost descoperite bacterii periculoase. Ce riscuri există pentru copii și ce trebuie să facă părinții imediat.

Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 13:43 | Actualizat Sambata, 10 Ianuarie 2026, 15:45
Un lapte praf popular pentru bebeluși a fost retras de urgență din magazine după ce ar fi fost descoperite bacterii periculoase | Shutterstock

Gigantul alimentar care produce laptele praf NAN a anunțat retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru sugari, după ce testele au semnalat posibilă contaminare cu bacterii periculoase care pot produce toxine responsabile de toxiinfecții alimentare, transmite news.ro

Cel mai popular lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine. Ce au transmis reprezentații companiei

Retragerea afectează mai multe sortimente de lapte praf produse de companie, inclusiv cele sub brandurile NAN, BEBA, SMA și alte formule pentru copii distribuite în unele țări europene și în alte regiuni ale lumii. Compania a anunțat că anumite loturi ar putea conține cereulide, o toxină produs de bacteria Bacillus cereus. Aceasta este rezistentă la temperaturi ridicate și poate provoca simptome serioase de intoxicație alimentară, cum ar fi greață, vărsături, dureri abdominale și diaree, care duc la deshidratare.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Nestlé România recheamă voluntar o cantitate limitată din formulele de lapte, cu anumite date de identificare.

„Siguranţa şi bunăstarea sugarilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Din prudenţă maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezenţă a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în reţeta acestor produse. Furnizorul a fost anunţat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită. Nu au fost semnalate cazuri confirmate de probleme de sănătate asociate consumului produselor din loturile menţionate”, se arată în comuniucatul oficial al companiei.

Este vorba despre loturi ale produselor NAN Expertpro Confort 1, NAN Expertpro Confort 2, NAN 1 Supremepro, NAN 2 Supremepro, Alfamino, NAN Expertpro fără lactoză, PreNAN Stage 2, NAN Expertpro HA, NAN Experpro AR, NAN 1 Optipro, NAN 1 Comfortis.

Persoanele care au achiziţionat produse din loturile vizate sunt rugate să nu le ofere spre consum. De asemenea, părinții pot verifica loturile problemă pe site-ul ANSVSA, iar dacă au astfel de produse trebuie să nu dea copiilor şi să le returneze în magazinele de unde le-au cumpărat.

Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziţionat pentru a primi contravaloarea acestora sau pot suna gratuit la telefonul consumatorului 0800 863 785, de luni până vineri, între orele 09:00 - 18:00 / e-mail [email protected].

„Principalul indicator prin care un părinte din România poate verifica dacă produsul pe care îl are acasă face parte din loturile retrase este reprezentat de însăși numărul de lot inscripționat pe cutia produsului”, au precizat reprezentanții companiei, pentru g4food.ro.

