Cele mai mari greșeli pe care le facem când pregătim ingredientele pentru gătit

Gătitul acasă devine mult mai ușor atunci când legumele sunt pregătite din timp, iar mesele sănătoase se pot face rapid, fără stres. Însă, odată ce tai fructele și legumele, ele devin mai sensibile la oxidare, pierderi nutritive și contaminare, mai ales dacă sunt lăsate la temperatura camerei.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Joi, 28 August 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 10:51
Legumele curățate trebuie păstrate corect pentru a nu se deteriora și a-și păstra proprietățile | Shutterstock

Pregătirea în avans a legumelor este o strategie excelentă pentru oricine vrea să mănânce mai sănătos și să gătească eficient. Totuși, este esențial ca fructele și legumele să fie spălate corect înainte de a fi tăiate, nu după. Asta pentru că bacteriile de pe coajă pot fi transferate în interior odată cu cuțitul.

Se recomandă spălarea sub jet de apă rece, eventual cu o perie specială, fără săpun sau alte soluții chimice. Pentru o curățare mai profundă, se poate face o baie în apă rece cu puțin bicarbonat de sodiu. După spălare, fructele și legumele trebuie uscate bine, deoarece umezeala grăbește alterarea. E important și ca spațiul de lucru și tocătoarele să fie curate – de preferat, să se folosească un tocător separat pentru carne și altul pentru vegetale.

Cum se păstrează fructele și legumele curățate

Odată pregătite, legumele și fructele trebuie păstrate corect. Deși frigiderul este soluția pentru cele mai multe, nu toate produsele se comportă la fel. Pepenele galben, de exemplu, este mai perisabil decât alte fructe și trebuie consumat imediat după tăiere.

Regula de bază este să nu lași produsele tăiate la temperatura camerei mai mult de două ore – sau o oră dacă în bucătărie este foarte cald. De asemenea, etichetarea recipientelor și folosirea lor în ordine cronologică ajută la evitarea risipei.

Cât rezistă fructele curățate

Durata de păstrare a produselor în frigider după tăiere variază. Merele rezistă 3–5 zile, mai ales dacă sunt stropite cu puțină zeamă de lămâie. Bananele curățate se consumă ideal în aceeași zi sau se pot congela. Fructele de pădure rezistă 1–3 zile dacă nu sunt spălate până la consum. Citricele tăiate rezistă 3–4 zile dacă sunt bine închise într-un recipient. Pepenele verde – maximum 3–4 zile la rece. Avocado se păstrează 1–2 zile dacă este acoperit bine și sâmburele este lăsat în loc.

  • Mere: 3–5 zile; se poate folosi zeamă de lămâie pentru a preveni oxidarea.
  • Banane: 1–2 zile după decojire, deși sunt cel mai bune consumate proaspăt; se pot congela.
  • Fructe de pădure (ex. căpșuni, afine, zmeură): 1–3 zile; se păstrează acoperite lejer și nespălate până în momentul consumului.
  • Citrice: 3–4 zile dacă sunt păstrate în recipiente închise ermetic.
  • Pepeni (ex. pepene verde): 3–4 zile; trebuie păstrați imediat la frigider după tăiere.
  • Pepene galben: se consumă imediat după tăiere.
  • Mango, papaya și ananas: 3–5 zile; se păstrează în recipiente închise ermetic.
  • Avocado: 1–2 zile dacă sunt acoperiți bine, cu sâmburele lăsat în interior.

Cât poți păstra legumele curățate

În cazul legumelor: frunzele verzi se păstrează 3–5 zile dacă sunt uscate și puse cu un șervețel de hârtie, morcovii pot rezista chiar și 2 săptămâni dacă sunt ținuți în apă (apa se schimbă la 2–3 zile), iar ardeii, roșiile sau castraveții au o durată de viață de 2–5 zile, în funcție de cum sunt înveliți sau depozitați. Usturoiul curățat ține până la o săptămână într-un recipient închis, iar ciupercile rezistă 1–2 zile dacă sunt puse în pungă de hârtie sau într-un recipient aerisit.

  • Frunze verzi (ex. salată, spanac): 3–5 zile dacă sunt uscate și păstrate cu un prosop de hârtie în interiorul recipientului.
  • Morcovi: 1–2 săptămâni dacă sunt ținuți în apă (apa trebuie schimbată la fiecare 2–3 zile).
  • Ardei grași: 3–5 zile în pungă resigilabilă sau recipient etanș.
  • Castraveți: 1–3 zile dacă sunt înfășurați în prosoape de hârtie.
  • Roșii: 2–3 zile dacă sunt păstrate cu partea tăiată în jos.
  • Ceapă: 7–10 zile dacă este bine învelită.
  • Usturoi (curățat): o săptămână într-un recipient închis.
  • Ciuperci: 1–2 zile; se păstrează în pungi de hârtie sau recipiente bine aerisite.
  • Broccoli și conopidă: 3–5 zile în pungi închise ermetic.
  • Țelină: 1–2 săptămâni dacă este înfășurată în folie de aluminiu sau păstrată în apă (cu schimbarea regulată a apei).

Indiferent cât de atent ești, unele legume sau fructe se pot strica. Dacă au miros acru, sunt lipicioase, prezintă mucegai sau devin moi și gelatinoase, este bine să fie aruncate. Iar dacă știi că nu le vei consuma la timp, poți congela multe dintre ele. Fructele de pădure, bananele sau verdețurile se transformă ușor în smoothie-uri sau supe, iar legumele pot fi adăugate în tocănițe sau omlete. Ideal este să le congelezi cât mai aproape de data achiziției. Dacă le-ai uitat câteva zile în frigider, mai bine le gătești și le transformi într-un preparat nou – fie el frittata, tocăniță sau chiar dulceață.

