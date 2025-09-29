Antena Căutare
6 tipuri de alimente pe care nu ar trebui niciodată să le băgăm la congelator

Congelarea este metoda ideală de a păstra pâinea mai mult timp, de a salva porţii de sos bolognese sau de a te bucura de fructe de pădure vara şi iarna deopotrivă. Totuşi, experţii atrag atenţia că nu toate alimentele suportă bine frigul extrem.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:20

Depozitate la −18°C rămân sigure pentru consum, textura şi gustul se pot deteriora iremediabil. Explicaţia este simplă. Apa din celule se dilată la îngheţ, iar după decongelare alimentele devin moi, apoase sau îşi schimbă structura.

Atunci când îţi organizezi congelatorul, este esenţial să ştii ce se comportă bine şi ce nu. Unele alimente pot fi pregătite în prealabil pentru a rezista mai bine, în timp ce altele ar trebui consumate proaspete. Specialiştii recomandă să privești congelatorul nu ca pe un spaţiu universal de salvare, ci ca pe un instrument util doar pentru anumite tipuri de produse.

Verdeţuri crude şi ierburi aromatice

Spanacul, kale sau salata verde sunt pline de apă şi foarte fragile. După decongelare, frunzele devin moi, îşi pierd structura şi oxidează rapid. Ierburile aromatice precum pătrunjelul, busuiocul sau menta se ofilesc şi îşi pierd aroma intensă.

Singura soluţie este pregătirea lor înainte: se pot opări câteva secunde în apă clocotită, apoi se transferă imediat într-un bol cu gheaţă pentru a-şi păstra culoarea. Uscate bine, se congelează pe tăviţe şi se transferă ulterior în pungi sigilate. Alternativ, ierburile se pot toca şi conserva în ulei de măsline, turnate în tăvi de cuburi de gheaţă.

Fructe şi legume cu multă apă

Roşiile, castraveţii, dovleceii sau pepenele sunt alimente a căror structură depinde de conţinutul ridicat de apă. După congelare, cristalele formate le sparg celulele, iar la dezgheţare textura devine moale, apoasă şi lipsită de gustul iniţial. Totuşi, aceste produse nu trebuie aruncate. Roşiile congelate se pot folosi la sosuri, castraveţii în supe reci mixate, iar pepenele la smoothie-uri sau granite. Problema apare atunci când sunt consumate ca atare, în salate sau crud, unde textura este definitorie.

Ouă întregi în coajă

Un ou pus direct în congelator va crăpa, pentru că lichidul din interior se dilată. Mai mult, gălbenuşul capătă o consistenţă vâscoasă, greu de folosit ulterior. Dacă totuşi vrei să le păstrezi, soluţia este să le spargi şi să le baţi uşor înainte de congelare, apoi să le porţionezi în recipiente mici. Albuşurile pot fi congelate separat cu succes, însă gălbenuşurile singure au nevoie de puţină sare sau zahăr amestecată înainte, altfel devin cauciucate.

Brânzeturi moi şi lactate delicate

Ricotta, brie, caşul dulce sau urda au un conţinut ridicat de apă şi grăsimi, iar la congelare acestea se separă. După dezgheţare apar granule, textura devine neplăcută, iar gustul este afectat. Smântâna, maioneza sau cremele lactate au aceeaşi problemă. În schimb, brânzeturile tari sau maturate, precum parmezanul, emmentalul sau gouda, se comportă mult mai bine. Acestea pot fi congelate raşchetat sau în bucăţi mici, cu condiţia să fie bine învelite pentru a preveni uscarea.

Preparatele prăjite

Textura crocantă este imposibil de păstrat în congelator. Cartofii prăjiţi, puiul pane sau şniţelele îşi pierd stratul crocant şi devin moi, chiar dacă sunt reîncălzite ulterior. Dacă ți-au rămas după o masă copioasă le poți ține la frigider maximum o zi, dar nu este recomandat să le pui la congelator.

Sosuri şi creme pe bază de ou

Maioneza, cremele de patiserie, bezeaua sau sosurile delicate pe bază de ou sunt emulsii fragile. La congelare, uleiul se separă de apă, iar textura devine lichidă şi instabilă. În cazul deserturilor, consistenţa spumoasă dispare, transformându-le în preparate fără structură. De aceea, specialiştii recomandă să fie preparate şi consumate proaspete.

Cum se congelează corect

Pentru alimentele potrivite, secretul este ambalarea etanşă şi eliminarea aerului, pentru a preveni arsurile de congelator. Produsele trebuie porţionate şi răspândite pe tăviţe, astfel încât să nu formeze blocuri mari de gheaţă greu de dezgheţat. Data congelării trebuie notată clar, iar decongelarea se face exclusiv la frigider, pentru a evita proliferarea bacteriilor.

