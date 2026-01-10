Alocațiile copiilor rămân în continuare înghețate. Guvernul a suspendat majorarea cu inflația pentru al doilea an consecutiv

Antena Căutare
În 2026, alocațiile copiilor rămân înghețate și nu vor fi majorate nici în acest an.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 10 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 13:00
Alocația de stat a unui copil o poate ridica persoana care este responsabilă din punct de vedere legal de un copil. | Shutterstock

Decizia Guvernului în legătură cu măsurile fiscal-bugetare adoptate în vara anului 2025 anunță prelungirea înghețării alocațiilor pentru al doilea an la rând. Cu toate acestea, legislația în vigoare prevede actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației.

Legea nr. 141/2025 prevede că pe parcursul anului 2026 se vor menține la nivelul acordat pentru luna decembrie 2025.

Alocațiile de stat ale copiilor nu vor fi majorate nici în 2026

Prin urmare, alocațiile rămân la fel ca cele stabilite la sfârșitul anului 2024, de vreme ce acestea un au fost majorate în 2025.

„În anul 2026 se mențin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2025: k) alocațiile de stat pentru copii, reglementate de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, apare în Legea 141/2025.

Legea alocației arată că sumele trebuie indexate automat anual, cu rata medie care apare în comunicatul oficial al Institutului Național de Statistică pe anul anterior.

Se pare, însă, că până acum au fost suspendate două indexări consecutive prin decizii legislative.

Prima indexare suspendată are legătură cu inflația din 2023 care ar fi trebuit să intre în vigoare începând din 1 ianuarie 2025. Aceasta a fost blocată prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024 care a fost adoptată la sfârșitul anului 2024.

A doua indexare corespunde inflației din 2024 care se pare că nu va fi aplicată nici în 2026 din cauza prevederilor din Legea nr. 141/2025 care îngheață alocațiile pe anul 2026.

Iată ce valori au în prezent alocațiile de stat pentru copii:

Copii cu vârsta de până la 2 ani (sau până la 3 ani, în cazul copiilor cu handicap) primesc o alocație de 719 lei pe lună.

Copiii cu vârsta între 2 și 18 ani primesc o alocație de 292 lei pe lună. Tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale primesc o alocație de 292 lei pe lună, iar copiii cu vârste între 3 și 18 ani care suferă de un handicap primesc 719 lei lunar.

Sumele de mai sus nu se vor majora nici în anul 2026. Ultima majorare a alocațiilor a avut loc în ianuarie 2024, când a fost vorba de o mărire de 13,8%.

Alocația de stat a unui copil o poate ridica persoana care este responsabilă din punct de vedere legal de un copil, în cele mai multe cazuri fiind virată în cont unuia dintre părinți în baza unei decizii emise de autoritatea tutelară.

După ce copilul împlinește vârsta de 14 ani, acesta își poate primi direct alocația cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal.

După 18 ani, pe baza unei cereri, copilul poate încasa singur alocația, devenind titularul sumei.

