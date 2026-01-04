Antena Căutare
Ce răspuns a oferit Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele. Ce explicație a dat

Premierul Ilie Bolojan a vorbit deschis, sâmbătă seară, despre plata impozitelor și despre majorările aplicate de la 1 ianuarie tuturor persoanelor fizice, recunoscând că, în prezent, nu și-a achitat încă impozitul pe acest an.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 12:38
Întrebat dacă are instalată aplicația ghișeul.ro, șeful Guvernului a răspuns tranșant că nu folosește platforma și că nu a efectuat plata impozitului. „Eu personal nu am instalat-o. (…) Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcție de localitate. Unii 4%, unii 5%”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit observatornews.ro.

Premierul a explicat că, de la începutul anului, impozitele locale au crescut pentru toate persoanele fizice din România, măsura fiind una necesară pentru întărirea bugetelor locale. Potrivit acestuia, România încasa anterior de aproape trei ori mai puțin din impozitele pe proprietate, ca pondere din venituri, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.

Citește și: Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

„În zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100–150 de lei, iar în zona urbană de 200–250 de lei. Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuția proprietarilor de case și apartamente la bugetul local, pentru ca primăria să le creeze condiții mai bune de trai”, a subliniat Bolojan.

Șeful Executivului a enumerat și destinația acestor fonduri: racordarea la apă și canalizare, asfaltarea drumurilor, iluminatul public, extinderea rețelelor de gaz sau îmbunătățirea sistemelor de încălzire. În opinia sa, majorarea impozitelor locale este o soluție pentru continuarea investițiilor publice, în contextul în care Guvernul nu mai dispune de resursele financiare necesare pentru a sprijini primăriile ca în anii trecuți.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan dezmite zvonurile căsătoriei. Ce spune despre partenera sa, Ioana

Ilie Bolojan a explicat că deficitele bugetare mari au limitat capacitatea Guvernului de a transfera bani către autoritățile locale. „Împrumutam și plăteam dobânzi enorme, care ne-au dus în situația în care suntem. Nu mai avem acești bani să-i dăm autorităților locale”, a spus premierul.

În acest context, proiectele deja începute în localități – de la drumuri și școli până la alte investiții publice – vor trebui susținute inclusiv din aceste venituri suplimentare provenite din impozitele locale. „Practic, pentru a continua aceste investiții, ele vor fi finanțate din această plată suplimentară, care înseamnă condiții mai bune pentru oameni”, a concluzionat Ilie Bolojan.

