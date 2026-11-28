Ai livrat produse sau ai prestat servicii pentru o companie, iar facturile au rămas neachitate. După mai multe încercări de recuperare a banilor, afli că partenerul tău comercial a intrat în insolvență. Prima întrebare este, de obicei, dacă mai există posibilitatea să recuperezi sumele datorate.

Avocat Oana Tănăsică - Ce se întâmplă când o firmă intră în insolvență și ce drepturi au creditorii | magnific

Deschiderea procedurii insolvenței schimbă modul în care creditorii își pot recupera creanțele. Recuperarea individuală a datoriilor este, în principiu, înlocuită de o procedură colectivă, desfășurată sub supravegherea instanței, în care sunt analizate obligațiile firmei și posibilitățile de plată.

Pentru creditori, este important să cunoască etapele procedurii, termenele pentru declararea creanțelor și drepturile pe care le pot exercita.

Ce înseamnă intrarea unei firme în insolvență

Potrivit Legii nr. 85/2014, insolvența reprezintă starea patrimoniului unui debitor caracterizată prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.

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Cu alte cuvinte, o companie poate avea active, contracte în derulare sau bunuri de valoare, dar să nu dispună de lichiditățile necesare pentru achitarea obligațiilor ajunse la scadență.

Insolvența nu trebuie confundată cu falimentul. Deschiderea procedurii nu presupune automat închiderea companiei.

În funcție de situația economică și juridică a debitorului, procedura poate permite reorganizarea activității sau poate conduce la faliment, caz în care bunurile sunt valorificate pentru acoperirea datoriilor, potrivit regulilor legale.

De exemplu, o societate care are contracte profitabile, dar întâmpină dificultăți temporare de lichiditate, poate avea perspective de reorganizare. În schimb, atunci când redresarea nu este posibilă, procedura poate ajunge la lichidarea activelor.

Ce se întâmplă cu datoriile după deschiderea procedurii

Unul dintre efectele importante ale deschiderii procedurii insolvenței este suspendarea de drept, în condițiile articolului 75 din Legea nr. 85/2014, a acțiunilor judiciare, extrajudiciare și a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.

Există excepții prevăzute expres de lege, însă regula generală este că recuperarea creanțelor anterioare deschiderii procedurii se realizează în cadrul insolvenței.

Pentru un furnizor care încearcă să recupereze facturi neachitate, această schimbare este importantă. Continuarea unei executări silite individuale nu mai reprezintă, în mod obișnuit, calea disponibilă pentru recuperarea sumelor respective.

Creditorul trebuie să urmărească procedura și să îndeplinească formalitățile necesare pentru recunoașterea creanței sale.

Cum se poate înscrie un creditor la masa credală

Masa credală reprezintă totalitatea creditorilor și a creanțelor recunoscute în cadrul procedurii insolvenței.

Ca regulă, creditorii ale căror creanțe sunt anterioare datei deschiderii procedurii trebuie să depună o cerere de admitere a creanței, în termenul stabilit prin hotărârea de deschidere. Legea prevede însă și anumite excepții, inclusiv pentru creanțele salariale, care sunt înregistrate de administratorul judiciar potrivit evidențelor contabile, precum și pentru creanța în baza căreia s-a deschis procedura, în condițiile prevăzute de lege.

Cererea trebuie să cuprindă informațiile necesare identificării creditorului, valoarea creanței și temeiul acesteia, fiind însoțită de documentele justificative.

În cazul unei companii care are facturi neachitate, documentele relevante pot include:

Contractul comercial și eventualele acte adiționale.

Facturile emise și documentele de livrare.

Procesele-verbale de recepție sau documentele care confirmă prestarea serviciilor.

Corespondența comercială privind obligațiile neachitate.

Alte înscrisuri care demonstrează existența și valoarea creanței.

Respectarea termenului de depunere este esențială. Potrivit Legii nr. 85/2014, hotărârea de deschidere a procedurii stabilește termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, care este, în procedura generală, de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

Creditorii trebuie să verifice termenul concret stabilit în dosar. Nedepunerea cererii în termen poate atrage decăderea din drepturile prevăzute de lege, cu excepțiile aplicabile.

Ce este tabelul creditorilor și de ce trebuie verificat

După depunerea cererilor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, după caz, verifică documentele și întocmește tabelul preliminar al creanțelor.

Acesta cuprinde creditorii, sumele admise și alte informații relevante pentru participarea la procedură.

Este posibil ca o creanță să fie admisă integral, parțial sau să fie respinsă. De exemplu, administratorul judiciar poate considera că anumite penalități nu sunt justificate de documentele prezentate sau că parte din sumele solicitate sunt prescrise.

Creditorul trebuie să verifice dacă suma înscrisă corespunde creanței solicitate și dacă aceasta a fost încadrată corect.

Potrivit art. 111 din Legea nr. 85/2014, debitorul, creditorii și orice altă parte interesată pot formula contestații cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute în tabel. Contestația se depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Ulterior, în funcție de soluționarea contestațiilor, este întocmit tabelul definitiv al creanțelor.

Ce drepturi au creditorii în procedura insolvenței

Participarea creditorilor la procedură nu se limitează la depunerea documentelor pentru recuperarea banilor.

În condițiile legii, creditorii pot avea dreptul să participe la adunarea creditorilor, să voteze asupra anumitor măsuri și să urmărească modul în care este administrată averea debitorului.

Printre aspectele importante se numără:

Participarea la adunarea creditorilor. Aceasta poate adopta decizii relevante pentru desfășurarea procedurii, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Participarea la votarea planului de reorganizare. Creditorii îndreptățiți pot vota asupra planului, potrivit categoriilor și condițiilor legale aplicabile.

Contestarea anumitor măsuri. În situațiile prevăzute de lege, creditorii pot contesta măsuri ale administratorului judiciar sau alte acte din procedură.

Accesul la informații privind procedura. Creditorii pot urmări rapoartele și documentele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, precum și celelalte informații la care au acces potrivit legii.

Exercitarea acestor drepturi poate influența modul în care sunt protejate interesele creditorilor pe parcursul procedurii.

În ce ordine sunt plătiți creditorii

Nu toate creanțele beneficiază de același regim juridic.

Legea insolvenței stabilește reguli privind distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunurilor și din celelalte surse disponibile.

Creditorii care dețin cauze de preferință, precum anumite garanții reale, pot beneficia de reguli speciale privind distribuirea sumelor obținute din bunurile afectate garanției.

În faliment, pentru celelalte distribuiri, articolul 161 din Legea nr. 85/2014 stabilește o ordine legală de prioritate între diferitele categorii de creanțe.

De exemplu, creanțele salariale au un tratament diferit față de creanțele comerciale obișnuite, iar creanțele bugetare beneficiază de o poziție distinctă în ordinea de distribuire.

Pentru un furnizor fără garanții, recuperarea sumelor poate depinde de valoarea activelor disponibile după acoperirea creanțelor cu prioritate.

Prin urmare, înscrierea la masa credală nu garantează recuperarea integrală a datoriei.

Ce se întâmplă dacă firma încearcă să se reorganizeze

Reorganizarea judiciară urmărește redresarea activității debitorului și plata creanțelor potrivit unui plan confirmat în condițiile legii.

Planul poate prevedea măsuri de restructurare operațională, valorificarea unor active, modificarea condițiilor de plată sau alte măsuri permise de legislație.

Pentru creditori, analiza planului este importantă deoarece acesta poate influența cuantumul și calendarul recuperării creanțelor.

Un plan care propune plata eșalonată a unei părți din datorii trebuie evaluat în raport cu perspectivele reale de redresare și cu tratamentul pe care creditorul l-ar putea primi în scenariul falimentului.

Modificările aduse Legii nr. 85/2014 în anul 2025 au consolidat analiza perspectivelor reale de reorganizare. În prezent, menținerea posibilității reale de reorganizare efectivă este evaluată periodic de administratorul judiciar, în condițiile legii, la un interval de maximum 6 luni. Pentru creditori, această evaluare poate fi relevantă în aprecierea perspectivelor de continuare și redresare a activității debitorului.

Aceste aspecte sunt relevante pentru creditori, deoarece pot contribui la evaluarea modului în care este administrată compania aflată în dificultate.

Pot fi trași la răspundere administratorii firmei?

Intrarea unei societăți în insolvență nu atrage automat răspunderea personală a administratorilor pentru datoriile companiei.

Totuși, în condițiile art. 169 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, fără a depăși prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportat de membrii organelor de conducere și/sau de supraveghere, precum și de alte persoane care au contribuit la starea de insolvență prin una dintre faptele prevăzute de lege.

Pot fi relevante, de exemplu, folosirea bunurilor sau creditelor societății în interes propriu, ținerea unei contabilități fictive ori alte fapte expres reglementate.

Atragerea răspunderii presupune îndeplinirea condițiilor legale și analizarea probelor. Simpla existență a unor datorii neachitate nu demonstrează că administratorul a săvârșit o faptă care justifică angajarea răspunderii sale personale.

Cum poate fi protejat interesul unui creditor

Pentru o companie care are de recuperat bani de la un partener intrat în insolvență, fiecare etapă procedurală poate influența șansele de recuperare.

Identificarea corectă a creanței, depunerea documentelor în termen, verificarea tabelului creditorilor și evaluarea planului de reorganizare sunt demersuri care necesită atenție.

Consultarea unui avocat poate contribui la analiza situației juridice a creditorului, pregătirea cererii de admitere a creanței și identificarea măsurilor legale disponibile pentru protejarea intereselor acestuia. Cabinetul de Avocat Oana Tănăsică din București oferă consultanță, asistență și reprezentare în proceduri și litigii de insolvență, atât în funcție de poziția creditorului, cât și de particularitățile fiecărui caz.

Asistența juridică poate fi relevantă inclusiv în situațiile în care există suspiciuni privind transferul unor active, încadrarea incorectă a creanțelor sau alte măsuri care pot afecta drepturile creditorilor.

Insolvența unui partener comercial nu înseamnă automat pierderea sumelor datorate. Posibilitățile de recuperare depind de situația financiară a debitorului, de natura creanței și de desfășurarea procedurii.

Pentru creditori, informarea din timp și respectarea termenelor legale sunt esențiale. O abordare atentă poate contribui la protejarea drepturilor și la valorificarea posibilităților de recuperare prevăzute de lege.