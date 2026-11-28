Descoperă o rețetă simplă și rapidă de prăjitură cu mere și scorțișoară. Descoperă un desert pufos, ce se face imediat, fără mixer.

Dacă ești pe fugă sau dacă pur și simplu îți plac rețetele simple și rapide, atunci cu siguranță o să-ți placă acest desert savuros, perfect mai ales pentru sărbătorile de iarnă. Vei obține un deliciu cu textură pufoasă, deși se face fără mixer. Descoperă în rândurile de mai jos ce ingrediente sunt necesare, dar și cum se prepară totul.

Prăjitură pufoasă cu mere și scorțișoară, fără mixer - Ingrediente

Pentru această rețetă vei avea nevoie de:

3 mere

200 gr făină

3 ouă

150-200 gr zahăr

100 ml ulei

scorțișoară după gust

1 plic de praf de copt

1 praf de sare

zahăr pudră opțional

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Prăjitură pufoasă cu mere și scorțișoară, fără mixer - Mod de preparare

Acest desert se face simplu și rapid, cu ingrediente puține și ieftine, pe care mulți români le au la îndemână. Cel mai important aspect este acela că nu trebuie să folosești mixerul pentru a prepara totul și pentru a obține o textură pufoasă.

Înainte să te apuci de aluat, nu uita să dai drumul la cuptor, ca să fie încălzit. Setează la 180°C. Ia o tavă de cuptor și unge-o cu ulei sau unt sau pune hârtie de copt (dacă foile sunt prea subțiri poți folosi două bucăți).

Curăță merele de coajă, scoate cotorul și taie totul cubulețe sau felii subțire. Pune scorțișoară din plin peste mere și lasă-le deoparte.

Într-un bol mare, bate ouăle cu zahărul, praful de copt și praful de sare, folosind un tel sau o furculiță, timp de câteva minute, până când se omogenizează. Adaugă uleiul și amestecă. Adaugă apoi făina, presărând puțin câte puțin ca să nu se formeze cocoloașe. Poți să mai adaugi scorțișoară. Amestecă totul cu o spatulă, dar nu bate cu mixerul, ca să rămână desertul pufos. Pune merele în aluatul obținut și amestecă ușor, doar cât să se distribuie uniform. Compoziția se toarnă în tava pregătită anterior și se dă totul la cuptor, la foc potrivit, timp de 40-50 de minute. Fă testul scobitorii ca să vezi dacă prăjitura cu mere și scorțișoară s-a copt îndeajuns de mult. Când desertul e gata, scoate-l din cuptor și lasă-l la răcit. Pentru un gust mai dulce poți presăra deasupra zahăr pudră.

Pentru un plus de savoare poți adăuga stafide, coajă de portocale și lămâie sau zahăr vanilat.