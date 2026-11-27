București, Cluj, Timișoara sau Galați? Ce garsonieră îți poți cumpăra cu 50.000 de euro în principalele orașe din România

Un buget de 50.000 de euro poate însemna o garsonieră de 32 mp în București, una de 29 mp în centrul istoric al Sibiului sau chiar o locuință de 37 mp în Arad. În schimb, în orașe precum Cluj-Napoca, Brașov sau Constanța, cumpărarea unei locuințe care să depășească 25 mp devine mult mai dificilă în acest buget.

O analiză a ofertelor publicate pe platforma HomeZZ scoate în evidență diferențele importante dintre piețele imobiliare din principalele orașe ale României.

Pentru comparație au fost luate în calcul garsonierele și apartamentele cu o cameră, cu un preț de maximum 50.000 de euro și o suprafață utilă mai mare de 25 mp.

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București: 32 mp în Rahova, la 46.000 de euro

În Capitală, cumpărătorii care au la dispoziție 50.000 de euro trebuie să se orienteze în principal către garsoniere și cartierele periferice.

Un exemplu este o garsonieră din zona Rahova-Sălaj, listată la 46.000 de euro. Proprietatea are 32 mp utili și se află într-un bloc construit în 2021, la etajul 4.

Locuința dispune de centrală proprie, este nemobilată și este situată în apropierea magazinelor și a mijloacelor de transport.

Vezi garsoniera din Rahova-Sălaj pe HomeZZ

Sibiu: 29 mp în Orașul de Jos, la 43.000 de euro

În Sibiu, există o ofertă pentru o garsonieră situată pe strada Vopsitorilor, în zona Orașului de Jos.

Proprietatea este listată la 43.000 de euro și are 29 mp utili. Se află într-o clădire construită în 1940, la mansardă, și se vinde complet mobilată și utilată.

Anunțul menționează și existența unei pivnițe înscrise în acte, precum și comision zero pentru cumpărător.

Există însă un aspect important: locuința nu are alimentare cu gaz, încălzirea fiind asigurată prin aer condiționat și calorifer electric.

Anunțul garsonierei din Sibiu – HomeZZ

Ploiești: 28 mp la 38.000 de euro

Ploieștiul oferă, la rândul său, variante accesibile.

În zona Nord, în apropierea Spitalului Județean, apare o garsonieră de 28 mp, listată la 38.000 de euro.

Locuința este situată la etajul întâi într-un bloc cu patru etaje și este prezentată ca fiind mobilată și utilată.

Pentru cumpărătorii care nu sunt condiționați de locuirea într-un mare centru economic, Ploieștiul poate reprezenta o alternativă interesantă.

Vezi ofertele de garsoniere din Ploiești pe HomeZZ

Arad: garsoniere de 30-37 mp sub 50.000 de euro

Aradul se remarcă printr-un raport bun între preț și suprafață.

În ofertele HomeZZ apar mai multe proprietăți care se încadrează în buget:

Garsonieră de 30 mp în zona Micălaca, la 48.900 de euro.

Garsonieră de 37 mp în zona Micălaca, la 39.900 de euro.

Garsonieră de 30 mp în zona Miorița, la 45.000 de euro.

Apartament cu o cameră de 33 mp în zona Pieței Catedralei, listat în rezultate la 49.800 de euro.

Aceste variante arată că, în Arad, cumpărătorii pot găsi locuințe cu suprafețe considerabil mai mari decât cele întâlnite frecvent în Capitală.

Vezi garsonierele din Arad pe HomeZZ

Cluj-Napoca: bugetul de 50.000 de euro este insuficient

Cluj-Napoca se află printre cele mai dificile piețe pentru cumpărătorii cu buget redus.

În rezultatele HomeZZ apare o garsonieră de 21 mp, în zona Someșeni, la 40.000 de euro. Aceasta nu respectă însă suprafața minimă de 25 mp.

Pentru o garsonieră de 28 mp în zona Mănăștur, prețul afișat ajunge la aproximativ 89.990 de euro.

Prin urmare, pragul de 50.000 de euro nu pare suficient pentru o garsonieră de peste 25 mp în oferta consultată.

Iași: garsonierele accesibile sunt, în general, prea mici

În Iași, oferta de locuințe sub 50.000 de euro este dominată de garsoniere cu suprafețe de aproximativ 14-24 mp.

De exemplu, o garsonieră din zona Nicolina este listată la 46.500 de euro, dar are numai 24 mp.

În zona Tudor Vladimirescu apare o altă ofertă de 21 mp, la 48.500 de euro.

Pentru o locuință cu suprafață mai mare, prețurile cresc. Un apartament cu o cameră de 33 mp din zona Bularga-Granit este listat la 57.900 de euro.

Brașov: greu de găsit peste 25 mp în limita bugetului

În Brașov, multe dintre garsonierele sub 50.000 de euro au suprafețe de 20-25 mp.

O garsonieră de 24 mp din zona Uzina 2 este listată la 41.000 de euro, în timp ce o altă proprietate de 25 mp apare la 47.000 de euro.

Pentru o suprafață de 28 mp, prețul urcă la aproximativ 56.000 de euro.

Așadar, cumpărătorii care păstrează limita strictă de 50.000 de euro trebuie să accepte fie suprafețe mai mici, fie să aștepte apariția unor oferte mai avantajoase.

Timișoara: suprafețe mici la prețuri apropiate de 50.000 de euro

În Timișoara, oferta consultată include numeroase garsoniere sub 50.000 de euro, însă majoritatea au suprafețe de 12-24 mp.

O garsonieră din zona Buziașului este listată la 46.000 de euro pentru 22 mp, iar o proprietate din zona Dâmbovița apare la 49.900 de euro pentru 22 mp.

Pentru o suprafață de 28 mp în zona Lipovei, prețul afișat ajunge la 64.990 de euro.

În aceste condiții, bugetul de 50.000 de euro nu oferă prea multe opțiuni care să respecte simultan criteriile de preț și suprafață.

Concluzie

Analiza ofertelor HomeZZ arată că un buget de 50.000 de euro are o putere de cumpărare foarte diferită în funcție de oraș.

Aradul și Ploieștiul par să ofere unele dintre cele mai atractive variante pentru cumpărătorii care urmăresc suprafețe de peste 25 mp și prețuri accesibile.

Sibiul oferă și el o variantă interesantă, însă unele proprietăți au particularități constructive și tehnice care trebuie analizate atent.

Bucureștiul rămâne o piață dificilă, dar nu imposibilă, după cum arată oferta din Rahova-Sălaj.

La polul opus, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Timișoara sunt piețe în care bugetul de 50.000 de euro este insuficient pentru o garsoniera peste 25 mp.