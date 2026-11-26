Ramona Olaru a vorbit deschis despre motivul pentru care a ajuns la urgențe și ceea ce nu văd oamenii la televizor.

Ramona Olaru e una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, dar faima vine și cu un preț pe măsură.

Recent, în cadrul podcast-ului lui Radu Tibulca, Ramona a povestit despre un eveniment recent, în urma căruia a ajuns de urgență la spital.

Se pare că programul încărcat al vedetei și-a spus cuvântul și aceasta a fost nevoită să ajungă la spital pentru a-și reveni.

Ramona a vorbit deschis despre incident și ceea ce nu vede publicul atunci când o urmărește la televizor.

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Ramona Olaru, dezvăluiri despre motivul real pentru care a ajuns la urgențe

Ramona e de ani buni una dintre fețele matinalului Neatza cu Răzvan și Dani, însă din toamnă programul ei s-a încărcat considerabil. Din luna octombrie, Ramona a apărut și la un show de cooking și lifestyle, numit Poftă bună, împreună!.

Emisiunea durează o oră, se transmite live de luni până vineri, de la 12:30. Ramona Olaru prezintă emisiunea alături de Diana Munteanu și de bucătarii Radu Darie și Cătălin Rizea.

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Astfel, programul Ramonei a devenit semnificativ mai încărcat, așa cum povestește în cadrul interviului. După cele 4 ore de emisiune de la matinal, vedeta trece aproape fără pauză în celălalt studio.

„Imediat după Neața eu mă schimb, îmi refac machiajul și intru în celălalt platou,” a declarat Ramona în cadrul podcast-ului.

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Prezentatoarea spune că problema nu au fost cele 2 emisiuni, ci faptul că munca îi ocupa practic toată ziua.

„Am avut atât de multe în fiecare zi, de la 5.30 până la 9.30, 10, 11 seara,” a continuat vedeta.

Primul semn că ceva nu era în regulă a apărut în felul în care vorbea. Vedeta a recunoscut că, la un moment dat, nu mai reușea să țină pasul cu ce se petrecea în jurul ei.

„Vorbeam lucruri care nu aveau nicio treabă cu ce se întâmpla acolo,” a dezvăluit Ramona. „Pur și simplu creierul meu nu mai funcționa. Și am căzut la propriu, a trebuit să mai merg la o urgență, ca să o iau de la capăt luni.”

Ramona Olaru a vorbit despre cât de obosită e

Ramona a dezvăluit cât de epuizată e încă din luna octombrie, scrie Click.ro. În acea perioadă, vedeta vorbea despre cum, pentru prima dată, a simțit că pierde controlul și că oboseala era mai degrabă una psihică decât fizică. Ca să își revină, și-a închis telefonul de vineri seara până luni dimineață și a dormit o mare parte din weekend.

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După câteva săptămâni în care a făcut naveta zilnică între cele două platouri, corpul a cedat, iar weekendul a însemnat o vizită la urgențe în loc de odihnă.

Episodul de la urgențe a deschis și o discuție despre felul în care publicul îi vede meseria. Deși mulți cred că rolul ei se rezumă la dans și la rochii frumoase în platou, adevărul e altul, susține vedeta.

„Nu e nici 0.1% din tot ce se întâmplă,” a declarat Ramona.