Un cercetător în domeniul inteligenței artificiale avertizează că 2027 ar putea aduce o criză mai gravă decât pandemia COVID-19. Ce le recomandă oamenilor să pregătească și de ce se teme.

Un cercetător avertizează că 2027 ar putea aduce o criză mai gravă decât pandemia COVID | Profimediaimages.ro

Un avertisment despre viitorul inteligenței artificiale atrage atenția asupra riscurilor care ar putea apărea în 2027. Nikola Jurkovic, cercetător în domeniul siguranței AI, se teme că dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii ar putea provoca o criză cu efecte mai grave decât cele ale pandemiei COVID-19.

Într-o scrisoare adresată familiei și prietenilor, acesta le-a recomandat să își facă rezerve de alimente și apă pentru două săptămâni și să păstreze bani în numerar.

De ce se teme cercetătorul Nikola Jurkovic

Pe 26 noiembrie 2026, Jurkovic a publicat o scrisoare deschisă adresată celor apropiați. În mesaj, acesta a explicat că este îngrijorat de mai mulți ani de ritmul în care se dezvoltă inteligența artificială.

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Potrivit publicației India Today, cercetătorul se teme că sistemele AI ar putea deveni tot mai greu de controlat. Printre riscurile menționate se numără atacurile asupra infrastructurii critice, folosirea inteligenței artificiale în scopuri periculoase și transferul unor decizii importante către sisteme automate.

Jurkovic consideră că, fără reguli internaționale mai stricte, dezvoltarea AI ar putea scăpa de sub control. El avertizează și asupra schimbărilor majore care ar putea apărea pe piața muncii. În opinia sa, multe dintre locurile de muncă actuale ar putea dispărea în următorul deceniu.

Ce le-a recomandat oamenilor să pregătească pentru 2027

În scrisoarea sa, cercetătorul a făcut și câteva recomandări practice pentru familie și prieteni. Acesta le-a sugerat să păstreze în casă suficiente alimente și apă pentru aproximativ două săptămâni.

De asemenea, le-a recomandat să aibă bani cash la îndemână, în eventualitatea unor întreruperi ale serviciilor bancare online. Jurkovic se teme că o criză provocată de dezvoltarea necontrolată a inteligenței artificiale ar putea afecta inclusiv economia și serviciile de care oamenii depind zilnic.

Cercetătorul consideră că riscurile pot fi reduse prin cooperare internațională și reguli mai stricte pentru companiile care dezvoltă sisteme AI. Acesta a dat ca exemplu Actul european privind inteligența artificială, care stabilește reguli pentru utilizarea și dezvoltarea acestei tehnologii.

Este important de precizat că avertismentul lui Nikola Jurkovic reprezintă o evaluare personală a riscurilor, nu o predicție confirmată științific. Nu există un anunț oficial privind o criză inevitabilă în 2027 și nici o confirmare că inteligența artificială va provoca un eveniment mai grav decât pandemia COVID-19.

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