„Muriți de mâna mea cum voi veni acasă!” Bărbatul care a băgat în carantină un cartier întreg își amenință vecinii, de pe patul de spital

Totul ar fi pornit după ce un bărbat de 41 de ani, cazul 21 confirmat la Buzău, ar fi participat, în ziua de Paşte, la o masă alături de socrul său din localitatea Bărbuleşti, care ar fi fost testat pozitiv la câteva zile după sărbătorile pascale.

Ancheta epidemiologică va continua în vederea stabilirii tuturor contacţilor şi testării acestora, a precizat duminică seara Instituţia Prefectului judeţului Buzău.

„În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectaţi cu noul coronavirus, am luat decizii importante în această noapte.

În cadrul unei şedinţe a CJCCI Buzău pe care am convocat-o de urgenţă, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poştă din municipiul Buzău, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică. Ulterior, am primit şi validarea de la Comitetul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei”, a anunţat, la acel moment, Prefectura Buzău.