Campania "O țară în vacanță", de vineri, 4 iulie, la Observator 17. Vezi bijuteriile turistice ale României

România e plină de adevărate bijuterii ale turismului. De la stațiuni balneare care, în zilele de glorie, atrăgeau regi și regine din toată lumea, până la monumente intrate în Patrimoniul UNESCO sau situri de o frumusețe uimitoare, unice în lume.

Totuși, prea puțini turiști ajung la ele. În 2024, peste 16 milioane de români au ales să își petreacă vacanțele în străinătate. Iar țara noastra e pe ultimul loc în Europa la numărul de turiști străini care ne vizitează, fiind depășită și de Bulgaria.

Unde greșim și ce trebuie să îndreptăm ca să devenim vizibili pe harta turismului? Sunt întrebări la care Observator caută răspunsul în Campania „O țară în vacanță” al cărei prim episod va fi difuzat vineri, 4 iulie, la Observator 17.

Autorițăți într-o permanentă vacanță, localnici care aduc schimbarea

De la Sfinxul Bănățean, Morile de apă de la Rudăria, incluse în patrimoniul UNESCO în 2024 și Cascada prăbușită de la Bigăr din Caraș-Severin până la Podul lui Dumnezeu și Băile Herculane, în Mehedinți, rețeta dezastrului pare aceeași.

Turiștii lipsesc, în multe cazuri, pentru că drumul de acces este greu, în altele, pentru că oamenii pur și simplu nu știu că există acele locuri. Nu avem indicatoare, puncte de informare turistică, pliante sau ghizi. Când toata lumea își face planuri de vacanță, autoritățile par să fie, de fapt, într-o permanentă vacanță.

În schimb, avem oameni care vor să facă ei schimbarea, dacă văd că statul nu îi ajută cu nimic. În Băile Herculane, de exemplu, un grup de voluntari a amenajat câteva băi și spațiile verzi din celebra stațiune care aduna, în perioada dominației austro-ungare, toată lumea bună de pe continent.

Iar, în Rudăria, din Caraș-Severin, sătenii care dețin cel mai mare lanț de mori de apă din țară s-au transformat în adevărați ghizi locali și prezintă ei frumusețile locului turiștilor care ajung mai mult din întâmplare acolo.

Jurnalistul Observator Cristi Popovici a stat de vorbă cu localnicii și autoritățile deopotrivă pentru a descoperi unde greșim și ce se poate repara.

„Am mers pe drumuri neasfaltate, am dormit la pensiuni de familie, am mâncat cu oamenii locului și am ascultat povești pe care nu le găsești în niciun ghid turistic. Am descoperit sate care încă respiră autentic, stațiuni care vor să renască, tradiții care nu s-au pierdut. Și le aducem în fața ta, la Observator.

E mai mult decât o campanie. E o călătorie reală, în care aducem camera de televiziune în inima țării și te luăm cu noi. Vrem să vezi, să simți, să înțelegi. Și, poate, să-ți faci bagajele. Nu pentru o vacanță departe, ci pentru una aici, la noi acasă. Pentru că România e plină de locuri care îți taie rasuflarea. Doar că, uneori, sunt uitate. Sau ignorate. Sau nici măcar nu știi că există.” - Cristi Popovici, jurnalist Observator

Primul episod: Băile Herculane – între legendă și ruină

Pe 4 iulie, Observator difuzează primul episod al campaniei, cu un reportaj din stațiunea Băile Herculane – cândva bijuteria balneară a Europei, astăzi un loc în care ruinele alternează cu inițiative locale de salvare.

Locul unde împărați romani și regi europeni veneau pentru tratamente este astăzi într-un contrast dureros. Clădiri-simbol ca Băile Neptun, construite în 1883, sunt în pragul colapsului. Clasată pe lista celor mai periclitate 7 monumente istorice din Europa, această clădire grandioasă a fost abandonată după ce a fost vândută și revândută fără nicio investiție, potrivit autorităților locale.

În mijlocul acestui peisaj, câțiva voluntari locali țin vie speranța. Domnul Iancu, un ospătar pasionat, a renovat din resurse proprii băile Apollo și domnul Carol întâmpină turiștii în costum de roman. Iar la cădițele de la Mehadia, tot localnicii au reparat și amenajat accesul cu materiale din donații.

Campania "O țară în vacanță" se vede, în direct, în fiecare vineri, la Observator 17, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Reportajele pot fi urmărite pe observatornews.ro, Facebook Observator, Tik Tok Observator și pe canalul nostru de Youtube. În fiecare zi, Observator îți aduce faptele. Tu iei deciziile. Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi.

