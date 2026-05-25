Care a fost ultimul mesaj publicat de Andreea Micu, tânăra de 17 ani care a murit din cauza unui AVC. Ce mesaj a transmis bunicul

Andreea Micu, tânăra care a făcut un accident vascular cerebral (AVC) la vârsta de doar 17 ani, s-a stins din viață după ce a stat în comă două săptămâni. Descoperă care a fost ultimul mesaj publicat de fată, dar ș ice a transmis bunicul tinerei.

Veste extrem de tristă în lumea muzicii populare din România. Andreea Micu, tânăra de 17 ani care a suferit un accident vascular cerebral (AVC) chiar cu puțin timp înainte de a urca pe scenă, s-a stins din viață sâmbătă, pe 23 mai 2026, vestea fiind dată chiar de către familia regretatei artiste. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost ultimul mesaj publicat de tânără pe pagina sa de Facebook, dar și ce mesaj sfâșietor a transmis bunicul fetei.

Este doliu în lumea muzicii populare după ce Andreea Micu, o tânără de doar 17 ani, a murit după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC), chiar cu foarte puțin timp înainte de a urca pe scenă pentru a susține un moment artistic. Tânăra a fost dusă de urgență la spital, unde a stat în comă timp de două săptămâni. Sâmbătă, pe 23 mai 2026, trupul tinerei din Buzău a cedat și artista s-a stins din viață într-un spital din București.

Vestea a fost dată chiar de către familia fetei, prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook: „Andreea noastră nu mai cântă! S-a dus să cânte la Îngeri!”, au informat cei de la click.ro.

Numeroase persoane și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndurerate. Multe dintre reacții au fost transmse chiar la ultimul mesaj publicat de Andreea Micu pe pagina sa de Facebook, adică un clip video în care cântă muzică populară și îi face pe oameni să se simtă bine.

Printre cei care suferă cel mai mult din cauza pierderii este chiar bunicul tinerei. Acesta a transmis numeroase mesaje sfâșietor de dureroase, la scurt timp după ce Andreea Micu a murit din cauza unui AVC suferit la vârsta de doar 17 ani.

„Offff! Mă, Puiu lu’ Tătăițu’, stau și mă întreb, unde ai găsit tu așa spectacol frumos de ai plecat să cânți singură fără mine, doar unde erai tu eram și eu și unde eram eu erai și tu! Spune, fetița mea, să vin și eu!”, „Știi ce mi-aș dori acum, Andreea? Să-mi dea Dumnezeu o palmă să mă trezească din somn și să-mi spună că totul a fost un vis urât și să-mi spună că tu ești bine ”, „Offff, Offfff, Offfff! Cine ești tu, îngeraș, de ai intrat atât de adânc în inimile noaste, ai făcut o lume întreagă să te iubească, să îți asculte vocea zâmbetul și frumusețea și pleci așa de repede fără să dai vreun cel mai mic semn că vrei să pleci la Îngeri! ! ”, sunt doar o parte din mesajele sfâșietor de dureroase ale bunicului fetei, care deplânge decesul nepoatei sale.