Cât a ajuns să coste o bonă în România. Tarifele au explodat în 2026

Românii aleg să angajeze bone, fie full-time, fie part-time, mai ales în marile orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara. Iată cu cât a ajuns să fie plătită o astfel de meserie!

Prețul unei bone diferă în funcție de experiență, program, oraș, numărul de copii și responsabilitățile incluse, potrivit helperz.ro, un site care calculează salariul unei bone pe oră.

În 2026, tarifele au crescut considerabil față de anii anteriori, pe fondul inflației și al cererii tot mai mari pentru servicii de îngrijire copii.

Cât costă o bonă pe oră în România

În prezent, tariful mediu pentru o bonă ocazională este între 25 și 45 lei pe oră. În orașele mari, tarifele pot urca la 50–55 lei/oră, mai ales pentru program flexibil sau solicitări urgente.

Tarife în funcție de oraș, potrivit sitly.ro:

București: 35–55 lei/oră

Cluj-Napoca: 30–50 lei/oră

Timișoara: 30–45 lei/oră

Orașe medii: 25–40 lei/oră

Orașe mici/rural: 18–30 lei/oră

Pentru un program standard de opt ore pe zi, cinci zile pe săptămână, salariile pornesc de la aproximativ 3.500 lei și pot depăși 6.000 lei lunar, în funcție de experiență și atribuții, potrivit helperz.ro.

Pentru o bonă part-time, salariile variază între 2.000 și 3.500 de lei pe lună, în funcție de numărul de ore lucrate și responsabilități.

Pentru familiile cu doi copii, multe bone cer între 4.500 și 6.500 de lei lunar, în funcție de volumul de muncă și experiență.

Cât costă o bonă care locuiește cu familia

O bonă care locuiește cu familia este mai scumpă, deoarece programul este mai flexibil și include, deseori, responsabilități suplimentare.

Aceasta poate câștiga:

între 3.500 și 4.500 lei net pentru program standard;

peste 5.000–6.000 lei dacă are experiență, vorbește limbi străine sau călătorește cu familia.

De multe ori, familiile oferă suplimentar:

cazare;

mâncare;

transport;

concediu plătit;

bonusuri pentru weekenduri sau nopți.

Ce influențează prețul unei bone

1. Experiența

O bonă cu recomandări și experiență poate cere cu 30–50% mai mult decât una fără experiență.

2. Numărul de copii

Pentru doi copii, salariul crește, de regulă, cu 1.000–2.000 lei.

3. Programul

Programul flexibil, serile sau weekendurile sunt plătite mai bine decât un program fix de zi.

4. Responsabilitățile suplimentare

Dacă bona gătește, face menaj sau ajută la teme, tariful crește și el.

5. Orașul

În București și în zonele rezidențiale premium, salariile sunt semnificativ mai mari decât media națională, potrivit sursei citate mai sus.

Cât costă o bonă filipineză sau asiatică

În ultimii ani, tot mai multe familii din România optează pentru bone filipineze sau asiatice, în special prin agenții specializate. Salariile acestora sunt, în general, între 500 și 900 euro pe lună, la care se adaugă cazarea și masa.

Cât percep agențiile de bone

Pe lângă salariul bonei, multe familii plătesc și comision către agenție. Acesta poate însemna:

taxă de vizionare dosare;

10% din salariul lunar;

sau chiar 50% din primul salariu al bonei.

Din acest motiv, costul total pentru angajarea unei bone poate fi mai mare decât salariul lunar efectiv, potrivit helperz.ro.

Pentru multe familii, o bonă reprezintă o soluție ideală, mai ales când programul de lucru este încărcat sau nu există sprijin din partea rudelor.

Totuși, costurile au crescut semnificativ, iar, în 2026, serviciile unei bone pot ajunge să coste cât un salariu mediu în România. Înainte de alegere, părinții compară: