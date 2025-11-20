Tânăra care are 250 zile libere pe an. Cum e posibil, ce meserie are și cum îi ispiră pe tineri

Amalie Lundstad, o tânără de 29 ani, a dezvăluit că are un loc de muncă inedit, care o ajută să aibă 250 zile libere pe an.

Tânăra în vârstă de 29 ani postează adesea noi imagini și video-uri de la locul de muncă pe contul ei de Instagram, acolo unde a strâns o comunitate de peste 100K de urmăritori. | Instagram

Tânăra în vârstă de 29 ani câștigă lunar 10.000 euro și beneficiază de mai multe zile libere pe an decât își poate imagina oricine. Mulți nu au crezut că acest job este real, dar Amalie a povestit totul. Ea este una dintre puținele femei-inginer care lucrează pe o platformă petrolieră lângă Bergen, în largul coastei Norvegiei.

Amalie are un job foarte rar, pe care puține femei îl practică

Pe cât e de plin de provocări locul ei de muncă, pe atât e de plin de recompense. Jobul ei i-a oferit mereu independență financiară, dar și mult timp liber pentru vacanțe și hobby-uri.

Amalie este manager de zonă și se bucură de un echilibru muncă – viață personală pe care mulți tineri și-l doresc.

Atunci când are timp liber pe platforma petrolieră, Amalie se bucură de toate beneficiile complexului plutitor alături de colegii ei, având parte de sală de sport și chiar și simulator de golf.

Chiar dacă are 250 zile libere pe an, jobul ei este unul stresant, care vine la pachet cu foarte multe responsabilități și sacrificii. Principala ei sarcină este să se asigure că toate operațiunile tehnice pe platforma petrolieră se desfășoară în siguranță. Pentru asta, Amalie monitorizează ecranele, procesele și alarmele de pe stația petrolieră.

„Nicio zi nu seamănă cu alta”, a dezvăluit tânăra.

Pe lângă responsabilitatea uriașă a locului de muncă, Amalie Lundstad lucrează atât ture de noapte, cât și de zi. Echipa de pe tura anterioară îi predă procesul, apoi ea trebuie să distribuie sarcinile și să verifice toate protocoalele de siguranță. În grija ei sunt viețile tuturor colegilor ei aflați pe platforma petrolieră și o singură greșeală poate duce la o explozie uriașă care îi poate costa viața pe toți.

Pentru a se asigura că nu rămâne loc de greșeli, Amalie lucrează întotdeauna în pereche cu un alt coleg, iar una dintre responsabilități este să se verifice reciproc.

„Este o muncă periculoasă pentru că sunt cantități uriașe se presiune și energie în conducte. Lucrăm întotdeauna potrivit principiului celor patru ochi”, a mai spus Amalie.

Chiar dacă are 250 zile libere pe an, Amalie a spus că un dezavantaj major îl constituie faptul că petrece puțin timp cu familia și prietenii ei, fiind tot timpul departe de casă.

“Acest loc de muncă nu este pentru oricine pentru că trebuie să te obișnuiești să stai departe de familie. Pierzi nunți, zile de naștere, concerte și concedii pentru că ești la muncă. Timpul liber este mai mult controlat de programul de la lucru, decât de viața personală”, a mai povestit Amalie.

