Ce a făcut un bucureștean, atunci când a dat nas în nas cu o vulpe! S-a întâmplat în Sectorul 6. A filmat totul

Un bucureștean din Sectorul 6 a trăit o surpriză de proporții atunci când a dat nas în nas cu o vulpe, chiar în toiul zilei. A filmat totul.

Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 14:29 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 16:42
Un bucureștean a filmat o vulpe pe stradă, în Sectorul 6 | sursa foto: Profimedia

Un bărbat mergea liniștit pe stradă când, la un moment dat, un animal i-a atras atenția. S-a uitat mai atent și a realizat că o vulpe i-a sărit în față. Întregul moment a fost filmat.

Descoperă ce a făcut omul, atunci când s-a întâlnit cu animalul sălbatic.

Aceasta este neobișnuita întâmplare prin care a trecut un bucureștean din Sectorul 6. Omul mergea liniștit pe stradă atunci când un animal care mergea grăbit și precaut i-a atras atenția. S-a uitat cu mai atent și nu mică i-a fost uimirea atunci când a constatat că este vorba despre o vulpe!

Fără să se sperie sau să se teamă, omul a început să meargă încet pe urmele animalului, încercând să se apropie de el. Fără să stea pe gânduri, a pus mâna pe telefonul mobil și a început să filmeze totul.

Ulterior, clipul video a fost publicat pe internet și a devenit viral, stârnind un val puternic de reacții în rândul internauților, au informat cei de la stiripesurse.ro.

„Uite vulpea în București”, spus bărbatul, în timp ce filma totul.

imagine cu o vulpe pe strada

