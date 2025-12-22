Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară! Ce nume inedit a ales pentru fiul ei și al lui Cezar Ionașcu

Oksana Ionașcu trăiește unele dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Soția lui Cezar Ionașcu a adus pe lume, în urmă cu câteva zile, un băiețel perfect sănătos, devenind astfel mamă pentru a șaptea oară.

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară! Ce nume inedit a ales pentru fiul ei

Fericirea este cu atât mai mare cu cât acesta este al patrulea fiu din familia lor numeroasă.

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară! Ce nume inedit a ales pentru fiul ei

Vestea a fost împărtășită chiar de Oksana cu urmăritorii săi din mediul online, acolo unde obișnuiește să îi țină la curent cu momentele importante din viața ei. Cu emoție și recunoștință, aceasta a vorbit pentru prima dată despre bucuria care i-a cuprins familia după venirea pe lume a micuțului.

Nume cu semnificație profundă pentru noul membru al familiei

Oksana și Cezar Ionașcu au ales pentru fiul lor un nume deosebit: Serafim. Un nume rar, cu rezonanță biblică și o simbolistică aparte, care a atras imediat atenția celor care le urmăresc povestea.

În tradiția creștină și iudaică, serafimii sunt ființe cerești de rang înalt, considerați „cei mai iubiți” dintre îngeri și aflați mereu aproape de Dumnezeu. Ei sunt descriși ca păzitorii raiului și ai locurilor sfinte, având șase aripi, simbol al purității și al apropierii de divinitate. Din punct de vedere etimologic, numele Serafim provine din limba slavă veche și înseamnă „ființă care arde”, fiind asociat cu iubirea arzătoare și lumina spirituală, potrivit cancan.ro.

Astfel, numele ales de părinți poartă semnificații precum „iubire”, protecție și încredere, oferindu-i copilului un simbol puternic încă de la începutul vieții.

Mărturisire emoționantă: „Nimic din ce a fost nu mai are sens acum”

După ce a dezvăluit numele micuțului, Oksana Ionașcu a vorbit deschis despre starea de spirit pe care o trăiește în aceste zile, printr-un mesaj plin de emoție:

„De câteva zile sunt mamă de 4 băieți! De câteva zile sunt mamă de 7 copii! Nimic din ce a fost nu mai are sens acum. Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu.”

Cuvintele sale reflectă intensitatea momentului și transformarea profundă pe care o aduce venirea pe lume a unui copil, mai ales într-o familie deja numeroasă.

Pentru Oksana și Cezar Ionașcu, nașterea lui Serafim marchează un nou capitol plin de iubire și recunoștință. Familia lor continuă să crească, iar bucuria acestui moment special este împărtășită cu toți cei care le sunt aproape.