Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi

Ilona Brezoianu s-a întors deja la muncă, la doar o lună după ce a născut.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 13:13 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 15:14

Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată pe 18 ianuarie și se bucură de cele mai frumoase clipe din viața ei, alături de soțul ei, Andrei, și fiul ei nou-născut perfect sănătos.

Actrița și una dintre prezentatoarele de la Super Neatza cu Răzvan și Dani a ales să se întoarcă deja la lucru, după o absență scurtă din emisiune. Ilona a revenit în ediția de duminică din Neatza de Weekend, acolo unde a fost întâmpinată cu brațele deschise de colegii ei care i-au dus dorul.

Ce nume a ales Ilona Brezoianu pentru fiul ei

Ilona Brezoianu a fost primită cu aplauze și îmbrățișări din partea lui Aris, Florin Ristei, Diana Munteanu, Radu Bucălae, Flavia Mihășan, Mane Voicu și Cătălin Rizea.

Ilona a recunoscut că nu îi e nici ușor, nici greu, dar îi e dor să lege 8 ore de somn. Aris a întrebat-o dacă poate spune ce nume a ales pentru fiul ei, iar Ilona a dezvăluit că micuțul ei îi cheamă Matei.

Ea a povestit că l-a lăsat pe fiul ei acasă cu Andrei, soțul ei. Ilona a mai povestit că fiul ei plânge destul de mult în această perioadă și că uneori plânge chiar și două ore fără să răgușească.

Ilona s-a bucurat să fie alături de colegii ei din nou și să își reintre în rolul de prezentatoare la Neatza de Weekend.

Frumoasa actriță a născut luna trecută și deja a reușit să își recupereze silueta pe care o avea înainte de rămâne însărcinată. Vizibil mai slabă și cu un machiaj simplu de zi, Ilona a recunoscut că e extrem de fericită de noua ipostază în care se găsește și nimic nu e mai împlinitor pentru ea decât rolul de mămică.

Complet topită după fiul ei, Ilona se bucură de fiecare moment pe care i-l oferă viața de proaspătă mămică. Actrița a mai povestit că se simte bine după naștere și că se recuperează destul de rapid.

Jurata de la Te cunosc de undeva se bucură de sprijinul necondiționat al soțului ei care o ajută constant în creșterea fiului lor, Matei. De asemenea, înainte de a naște, Ilona a dezvăluit că ea împreună cu soțul ei, Andrei, au amenajat un apartament pentru ca părinții ei să se mute în București și să o ajute cu creșterea fiului lor. Vizibil emoționați și încântați de noua postură, cea de părinți, Ilona și Andrei formează acum un cuplu și mai unit și o familie fericită alături de micuțul lor.

Acum Ilona încearcă treptat să își reia activitatea și probabil va apărea în fiecare weekend la Neatza cu Răzvan și Dani alături de colegii ei.

