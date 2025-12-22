Cum arată astăzi și cu ce se ocupă Alex D. Linz, actorul din Singur Acasă 3

Antena Căutare
Actorul Alex D. Linz făcea furori cu rolul său din filmul Singur Acasă 3 în urmă cu 28 de ani.

Publicat: Luni, 22 Decembrie 2025, 14:50 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 15:35
Băiețelul de 8 ani din rolul lui Alex Pruitt este acum bărbat în toată firea și se bucură de succes în domeniul în care a ales să activeze. | Profimedia

Alex D. Linz a jucat rolul puștiului adorabil și pus șotii din Singur Acasă 3, filmul de Crăciun care strângea întreaga familie în fața televizorului pentru o poveste captivantă.

Cum arată acum actorul din Singur Acasă 3

Alex a interpretat rolul lui Alex Pruitt, un copil extrem de isteț, cu o imaginație bogată, care trebuie să facă față provocărilor hoților care încearcă să intre în casă în perioada Crăciunului, când acesta rămâne singur.

Celebrul actor care a dat viață personajului pus pe năzbâtii în filmul de Crăciun nu mai e de mult timp în lumina reflectoarelor, alegând să se retragă de la Hollywood.

Citește și: Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani

Filmele din seria Singur Acasă sunt preferatele tuturor în preajma sărbătorilor de iarnă și parcă nu simți că vine Crăciunul dacă nu te strângi în fața televizorului, lângă bradul împodobit, alături de cei dragi pentru o seară memorabilă de film.

Alex D. Linz a preluat ștafeta de la Macaulay Culkin, după ce acesta a interpretat rolul lui Kevin McCallister în primele două filme din seria Singur Acasă. Alex Linz interpretează rolul lui Alex Pruitt, un puști care rămâne singur acasă de Crăciun și se străduiește să țină nișe hoți departe de locuința sa, până se întorc părinții.

Chiar dacă la acea vremea părea că acesta va fi rolul care îl va propulsa pe Alex D. Linz în cariera sa de actor, el a mai avut doar câteva roluri, până când a renunțat de tot la actorie. Actorul a jucat în câteva pelicule doar în copilărie, iar apoi s-a retras din industria cinematografică și a ales să ducă o viață departe de lumina reflectoarelor, fiind o fire discretă.

Citește și: Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"

El a ales să pună educația sa pe primul loc și s-a concentrat pe studii. Alex D. Linz a fost student la Universitatea Berkeley din California unde a explorat noi domenii care nu au nicio legătură cu cinematografia sau actoria.

Lăsând deoparte presiunea faimei pe care o simțea în copilărie, Alex a decis să se bucure de libertatea de a învăța lucruri noi și stabilitatea pe care i-au oferit-o studiile în domeniile care îl interesau, construindu-și o nouă carieră. El este acum ca cercetător juridic în Los Angeles și a ales să fie și instructor de științe.

Acum cu o carieră bine conturată, Alex D. Linz se bucură din plin de munca pe care o are, prin intermediul căreia reușește să schimbe lumea și să îi ajute pe cei din jur.

colaj alex d linz
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Reuniune dintre Kevin și hoții care i-au spart casa de Crăciun. Cum arată actorii la 35 de ani de la lansarea Singur Acasă

Oksana Ionașcu a devenit mamă pentru a șaptea oară! Ce nume inedit a ales pentru fiul ei și al lui Cezar Ionașcu...
Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
